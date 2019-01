L'Ajuntament de Moià farà directament el servei de recollida de les deixalles

L'Ajuntament de Moià prestarà directament el servei de recollida de deixalles, després d'anys de concessió a una empresa. Un canvi que, a més, el consistori aprofitarà per plantejar-se si manté el mateix sistema o si opta per alternatives com, ara el porta a porta.

Aquesta gestió directa es portarà a terme a través de la Societat Municipal d'Aigües de Moià, « que és una empresa pública que ja té experiència en la prestació de serveis i que ara especialitzarem també en la prestació de la recollida d'escombraries», ha precisat l'alcalde, Dionís Guiteras. La previsió és que el canvi operatiu es faci efectiu entre els mesos de maig i juny.

Per poder-ho tirar endavant s'establirà una base operativa en una nau del Sot de l'Uies. Amb aquest canvi se subrogarà la totalitat del personal de l'actual concessionari en les condicions i normativa laboral vigent. Amb aquesta nova modalitat l'Ajuntament ha calculat que hi haurà uns ingressos de 411.324 euros i unes despeses de 279.429 euros, amb un estalvi de 131.895 euros.

Guiteras ha explicat que «fins ara teníem la concessió del servei de recollida de deixalles amb una empresa, amb un conveni caducat de feia molt temps. El que hem fet és realitzar un estudi de viabilitat si agafàvem nosaltres el control i execució de la recollida i els números ens surten. El que hem fet fins ara és determinar que deixem la concessió i que no tornarem a licitar el servei».

Amb aquest pas, diu l'alcalde de Moià, «el que busquem és, en primer lloc, un estalvi econòmic, estalvi que derivi directament en el rebut que paguin els moianesos, que sigui el menys costós possible cobrint el cost del servei que prestarem». Però també «tenir un millor coneixement de com es gestionen les nostres deixalles per conscienciar la població de la importància d'un bon reciclatge, perquè els cànons seran altíssims, i portar-ho directament nosaltres ens permetrà ser més persuasius». I un tercer motiu de la decisió de municipalitzar el servei és «tenir tots els elements per decidir quin model volem: si volem implantar el porta a porta o fer-ho com fins ara amb els ajustos que calgui».

En aquest sentit, Guiteras subratlla que «l'important, d'entrada, és que els estudis que hem realitzat ens diuen que si optéssim per mantenir el mateix sistema que tenim fins ara, però passant-ho a aquesta gestió directa, ja hi estalviem diners, ja ens surt a compte».

El model pel qual s'optarà amb el canvi de gestió és el que ara s'està treballant «amb una comissió amb l'equip de govern, tècnics, l'oposició i persones que hem demanat que hi siguin perquè sabem que són enteses en el tema. És aquesta comissió la que valorarà de quina manera farem l'explotació».