Moià tanca aquest cap de setmana les festes d'hivern amb la celebració dels Tres Tombs

Moià posa el punt final aquest cap de setmana a les festes d'hivern que celebra en honor als seus patrons, sant Sebastià i sant Antoni Abat, que tindrà com a acte central la celebració dels tradicionals Tres Tombs. Avui es farà una trobada de country a la plaça major i la festa ja arrencarà quan aquesta tarda el grup local de grallers anirà a la casa de cada un dels administradors de Sant Antoni Abat per oferir-los una petita serenata i anunciar-los la celebració dels Tres Tombs demà. A partir de les 7 de la tarda començarà una botifarrada a la plaça Major. Els socis de l'entitat tenen el tiquet gratuït, i els no socis poden adquirir l'entrepà de botifarra al preu de 5 euros.

Demà, els actes s'iniciaran a 2/4 de 10 del matí amb la concentració dels participants a al cavalcada per guarnir cavalls i carruatges. A les 11, la comitiva amb el banderer i els administradors marxarà cap a la plaça Major, on es farà la benedicció i s'iniciaran els Tres Tombs.