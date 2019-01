L'actual alcalde de Monistrol de Calders per ERC serà candidat pel PDeCAT

L'actual alcalde de Monistrol de Calders, Arturo Argelaguer, optarà a la reelecció en el càrrec a les properes eleccions municipals. Però no ho farà amb la llista a la qual es va presentar als comicis del 2015 (MDI, vinculada a ERC, de la que n'anava com a número 2) sinó que serà el candidat del PDeCAT sota la marca de Junts per Monistrol de Calders.

Argelaguer, que el setembre passat es va convertir en el tercer alcalde que ha tingut Monistrol en aquest mandat, ha estat ratificat pels associats i associades del Partit Demòcrata Català de Monistrol de Calders per ser el candidat a l'alcaldia pels comicis municipals del maig del 2019.

Argelaguer, que és llicenciat en psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, també ha cursat un postgrau i diferents màsters, aprofundint els seus coneixements en neuropsicologia, psicologia clínica i psicopatologia. Pel que fa a la seva trajectòria professional, fonts del PDeCAT en destaquen que té més de trenta anys d'experiència, primer com a emprenedor i empresari comercial, i més endavant com a tècnic especialista en la psicologia aplicada. Actualment és psicòleg dels serveis socials a un municipi bagenc.

Les mateixes fonts subratllen que "la seva inquietud i vocació de servei", l'ha portat a vincular-se en diverses entitats i associacions de caire social a arreu del territori de la Catalunya central, al llarg dels anys, així com a implicar-se en la política del seu Monistrol de Calders, primer com a regidor, i des del setembre de 2018, com a actual alcalde.

Argelaguer posa en relleu les ganes de "continuar tirant endavant amb aquest repte, el de continuar treballant per fer de Monistrol de Calders un poble millor per tots els seus veïns i veïnes".