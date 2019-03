Les joventuts d'ERC a la Catalunya Central escullen nova permanent, liderada per Enric Furriols

Les Joventuts d'Esquerra Republicana a la Catalunya Central han escollit per unanimitat la nova permanent del partit, que encapçala Enric Furriols. L'elecció s'ha fet aquest diumenge en el VIIè Congrés Regional celebrat a Moià, que ha tingut un record per la secretària general del partit, Marta Rovira, que fa un any que és a l'exili, i per la resta d'independentistes presos i exiliats.

Furriols és militant de la secció local d'Osona Lluçanès. En el seu discurs recorda que el Jovent Republicà, antifeixista, feminista, ecologista i socialista està creixent, i amb molts reptes per endavant, com ara el de plantar cara al règim del 78. També demana una major presència al jovent del territori que s'involucri en la política municipal, i en aquest sentit recalca la importància que tindran les eleccions espanyoles i europees per combatre l'auge de l'extrema dreta.

També integren la permanent el manresà Denís Llussà, com a secretari d'organització; Joan Parcerissa, de Solsona, com a secretari de finances; Mònica Duran, de Berga, que és secretària de la Dona; i Marc Tienda, de Torelló, que ocupa la secretaria de comunicació.