Un centenar de persones es concentren a jutjat de Lleida en suport al bomber d'Oló denunciat pels Mossos

Un centenar de persones s'ha concentrat aquest dimecres al matí a les portes dels jutjats de Lleida on estava citat el veí de Santa Maria d'Oló, bomber de professió, a qui els Mossos van denunciar per resistència i danys a l'autoritat en un tall de carretera dels CDR, el 27 de març de l'any passat.

Diversos veïns d'Oló s'han organitzat per donar-li suport. Denuncien que el que volen és trobar un cap de turc d'una organització, la dels bombers, que ha donat suport a l'1 d'octubre.

Tal i com ja va informar Regió7 el gener passat, El Jutjat d'Instrucció 2 de Lleida ha imputat pels delictes de resistència i de danys el veí de Santa Maria d'Oló Joan Domènech, que va resultar ferit greument el 27 març del 2018 durant una càrrega dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, mentre participava a títol individual en un tall a l'A-2, a Soses (Segrià), per protestar per la detenció de Puigdemont a Alemanya i per reclamar la llibertat dels presos. La imputació respon a la denúncia per lesions que un dels mossos que eren a l'A-2 ha presentat contra l'olonenc.

Domènech, que va haver d'estar vuit mesos de baixa a causa de les greus ferides, es va querellar contra els Mossos arran dels fets, ja que va resultar asfixiat com a conseqüència de l'acció policial, una actuació que el seu advocat, David Gil, valorava que havia estat «desproporcionada, brutal i excessiva». Arran de la denúncia particular que li va presentar el mosso, Domènech va quear imputat per un jutjat de Lleida, que el va citar a declarar per a aquest dimecres.

Arran de la querella que va presentar Domènech, el cos de Mossos va identificar al jutjat tres agents i quatre comandaments que van dur a terme l'actuació, de la Brigada Mòbil i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius. El mosso que ha denunciat Domènech, però, no és cap dels set agents que van ser identificats en l'actuació.

En la concentració d'aquest matí, entre els quals hi havia diversos companys del cos de bombers uniformats, els que s'hi han congregat portaven pancartes on es podia llegir: "Joan, no estàs sol", i també "De víctima a acusat". "No estàs sol" ha estat també la consigna que han cridat.