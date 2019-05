Calders ha de tancar el circuit de motocròs després que una sentència anul·li el pla especial

El polèmic circuit de motocròs de El Canadell, al municipi de Calders, haurà de tancar portes. La sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en resposta al recurs contenciós-administratiu que va presentar L'Agrupació de Defensa de l'Espai Natural de les Tàpies, formada per un grup de veïns de Calders, anul·la el pla especial que dóna cobertura a l'equipament, amb la qual cosa haurà de cessar la seva activitat.

Ni la Generalitat de Catalunya, que va acceptar el pla, ni l'Ajuntament d'aquest municipi del Moianès no han recorregut la sentència, que ara s'ha fet pública. L'alcalde de Calders, Eduard Sánchez, assegura que l'Ajuntament estava disposat a presentar un recurs si la Generalitat, que és qui va aprovar el pla especial, ho hagués fet. Sánchez explica que la sentència evidencia que «hi ha hagut defectes de forma en la tramitació del pla», motiu pel qual s'ha optat per no recórrer la sentència. Alhora lamenta que el circuit s'hagi de tancar perquè entén que «no perjudicava a ningú perquè l'impacte ambiental era mínim».

La sentència, que arriba després de més de tres anys de la interposició del recurs contenciós-administratiu, se centra en la qüestió de la manca d'idoneïtat del paratge escollit per al circuit a El Canadell, atès que el Pla no compta amb cap estudi d'alternatives, i posa un especial èmfasi en què el Pla Especial no va passar tampoc el procediment d'avaluació ambiental estratègica, fets determinants de la seva anul·lació.

A més, el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix explícitament que el circuit va operar sense base legal, i que és per això que per part del Tribunal s'ha hagut de fer un anàlisi de la situació com si això no hagués ocorregut, per tal de no estar «premiant cap estratègia basada en fets consumats».

El recurs presentat pels veïns de Calders també qüestionava «el menysteniment del veïnat durant la tramitació administrativa del Pla Especial» perquè «per part de les administracions implicades no es va notificar mai al veïnat ni col·lectius o entitats del poble». També es qüestionava la procedència del circuït com a instal·lació esportiva no prevista al PIEC (Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya), així com un seguit d'irregularitats que es desprenen de la normativa catalana en matèria d'esport.

D'altra banda, també es criticaven notables mancances del Pla Especial, com per exemple, «l'existència de nombroses incongruències del Pla, la manca d'un vertader estudi econòmic i financer sobre la viabilitat del circuit com a activitat econòmica, la clara insuficiència d'un estudi d'impacte acústic previ i seriós, o bé la manca d'un estudi previ d'alternatives i d'idoneïtat de l'emplaçament destriat», entre d'altres motius. Part d'aquesta crítica es dedicava de manera intensa a la qüestió essencial i acreditada de que el Pla Especial no disposava de la necessària avaluació ambiental estratègica, i que s'havia aprovat «menystenint els valors ambientals i paisatgístic de l'entorn, fet que el propi planejament territorial preveu i en garanteix la seva preservació».

Una llarga reivindicació

El circuit de motocròs de Calders, que es va posar en marxa fa 12 anys, ha topat, des dels seus inicis, amb l'oposició veïnal, d'agrupacions ecologistes i partits polítics. Tot i que la mobilització veïnal va paralitzar-ne l'activitat, l'any 2016, després de cinc anys d'inactivitat per falta de permisos, els propietaris van aconseguir la llicència amb la qual hauria funcionat fins ara.

El circuit, situat a uns 7 quilòmetres del nucli urbà, ocupa una superfície d'unes 4 hectàrees dins la finca de El Canadell, situada a la N-141 entre els municipis de Calders i Navarcles. L'equipament funciona els matins dels caps de setmana i festius. Fa tres anys, veïns del municipi, sota l'Agrupació de Defensa de l'Espai Natural de les Tàpies, que denunciaven l'impacte ambiental i el soroll d'aquest equipament, van presentar el contenciós per revocar els permisos atorgats. Ara, la sentència els ha donat la raó.