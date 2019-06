Guiteras enceta la seva tercera alcaldia al front d'un AraMoià que necessitarà consens

Dionís Guiteras ha revalidat aquest dissabte la seva tercera alcaldia a l'Ajuntament de Moià en un ple molt matiner que ha congregat prop d'un centenar de persones a l'auditori Sant Josep, on s'acostuma a celebrar l'acte de constitució dels nous consistoris per les reduïdes dimensions de la sala de plens de l'Ajuntament. La investidura d'avui dona quatre anys més de govern als republicans d'AraMoià, tot i que aquesta vegada no tindran majoria i, amb 6 regidors de 13, hauran de buscar consensos a fora.

Guiteras n'ha tingut prou amb el suport dels sis vots del seu grup, que ha estat l'únic que ha presentat candidatura, mentre que Junts per Moià, amb 4 regidors i Maria Tarter al capdavant, hi ha renunciat; com també la CUP, que en té dos i que lidera Basharat Changue; i el PSC, amb Susana Tapia com a única representant. A part dels sis vots favorables a Guiteras, hi ha hagut 5 abstencions i 2 vots en blanc.

Un cop acabat tot el procediment de votació i d'investidura, Guiteras ha estat el darrer dels candidats a parlar, i ha promès governar "amb humilitat, diàleg i ganes de tirar endavant, com hem fet sempre". L'oposició li ha fet saber que pot comptar amb ells, però li han demanat col.laboració.