La Cabra d'Or de Moià tindrà una edició d'aniversari amb novetats

Els organitzadors de la festa de la Cabra d'Or de Moià tenen ja definit el programa d'una d'edició, la d'enguany, que serà d'aniversari, ja que se celebren 10 anys de la posada en marxa d'aquesta celebració que ha arrelat profundament. Enguany, l'esdeveniment tindrà lloc el divendres i dissabte 9 i 10 d'agost, com a preludi de la festa major.

Entre les novetats, destaca que el divendres ja es farà la baixada de la cabra des del castell, que anirà seguida d'una cercavila nocturna fins al Parc Municipal, on es clourà la jornada amb música (concerts i punxa-disc). Un altre novetat serà l'esteba de balls infantils de la cabra, després de les cercaviles i les escenificacions de la llegenda, dissabte al vespre.

La Cabra d'Or va néixer l'any 2010 i, segons destaquen els organitzadors, ho feia "amb el propòsit de donar una espurna juvenil a la Festa Major de Moià. Sense voler-ho excessivament, any rere any, la festa s'ha anat convertint en una celebració que envolta al poble dels més petits fins als més grans, una celebració esperada en candeletes durant tot l'any, per acabar rebent l'animal màgic cada segona setmana d'agost".

Durant els dos dies que dura la festa, el centre del poble es converteix en un poblet medieval de segle XIV, i veïns i comerciants "tot disfressats, acompanyen la decoració de carrers i places".

El programa d'enguany s'obrirà el divendres 9 d'agost a les 6, a les 6 de la tarda a la plaça Major, amb la llegenda de la Cabra d'Or i sortida a peu cap al castell de Sant Andreu, on es farà un sopar de carmanyola i joc de nit. A les 11, començarà la baixada del castell i la cercavila nocturna fins al Parc Municipal de Moià, que acabarà amb l'oferta musical.

El dissabte, l'activitat començarà a les 10 del matíal Parc Municipal amb jocs i tallers infantils, amb esmorzar amb xocolata desfeta. Es farà un taller de rocs per apedregar al malvat Planella, i banderes i diademes de benvinguda per a la tarda. A les 12 del migdia arrencarà una cercavila matinal cap a l'Ajuntament de Moià al so de la banda i la contrabanda Àuria. I a la 1 es farà l'arribada a l'ajuntament i l'exposició de la Cabra a la Casa del Poble.

La festa es reprendrà a les 6 de la tarda a la plaça Sant Sebastià amb la cercavila pels carrers de Moià fins a la Plaça Major. En paral.lel, tindrà lloc una contracercavila des de la plaça de l'Església, que passarà pels carrers del Comerç i Sant Antoni.

Davant de l'església es farà la representació teatral, apedregament del senyor de Planella i balls de la Cabra d'Or Infantils.I a la plaça Major, Balls de la Cabra d'Or amb la Banda Àuria i els ballarins de La Cabra. Per acabar la nit, hi haurà música amb el punxa-discos Cabrit.