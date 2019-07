El festival Ex Abrupto implica entitats locals de Moià en la creació d'art contemporani

Els joves integrants de la Colla Bastonera de Moià van fer repicar ahir els seus bastons acompa-nyats de so electrònic. Tradició fusionant-se amb modernitat per crear una aposta cultural transgressora. El festival Ex Abrupto 2019 no només tenia la finalitat de portar a Moià artistes que revolucionen el concepte d'art, sinó també implicar-hi entitats del municipi per crear escenes atípiques que sorprenguessin els visitants. La fita es va aconseguir. No només els bastoners hi van participar, sinó que a la tarda els gegants i puntaires, que solen sortir en els actes més tradicionals, també van ballar i cosir al so de música electrònica.

«El certamen serveix per crear xarxa i posar en contacte artistes, que han estat encantats de desplaçar-se a Moià, amb entitats del municipi perquè passin coses a partir d'aquesta interrelació. És creure en l'art com a eina de transformació d'un lloc», explicava ahir un dels impulsors del certamen, Eudald Van der Pla. La imatge dels bastoners actuant amb la indumentària típica i sota una llum psicodèlica de color vermell a l'antiga fonda La Masia, actualment en desús, va ser l'aperitiu. A les habitacions del complex alguns dels artistes van exhibir les seves obres, com Medea Tatoo, que va col·locar en un dels compartiments de La Masia un cap de porc tatuat amb les paraules en anglès «fuck humans», o videocreacions projectades a les parets, en una de les quals apareixien (sense mostrar el rostre) testimonis de prostitutes explicant les seves experiències amb clients i opinant de la masculinitat.

Una aposta cultural que recordava d'altres de la Catalunya Central, com el consolidat projecte del Konvent de Cal Rosal, al Berguedà. Iniciatives que pretenen demostrar que l'art contemporani no és un patrimoni exclusiu de les grans ciutats i de reconeguts museus que hi exposen les obres dels artistes que creen més tendència, sinó que també pot arribar a municipis petits de les comarques de l'interior del país. «Feia tres anys que no muntàvem una iniciativa de gran envergadura i ara per continuar cal l'ajut d'administracions com l'Ajuntament de Moià», explicava Van der Pla.