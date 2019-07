La falta d'acord entre ERC i JxC al Consell del Moianès dona la clau als partits petits

El bloqueig amb què ERC i JxC (empatats a 7 consellers) mantenen les negociacions per presidir el futur Consell Comarcal del Moianès, que s'ha de constituir demà, deixa a mans dels partits minoritaris la solució a la investidura. El PSC ja ha dit que la seva única consellera donarà suport a ERC, però en calen 10 per tenir majoria, i ni la CUP ni Castell en Positiu (CeP), que en tenen dos cada un, no s'havien posicionat en ferm ahir al vespre, pendents d'una decisió a última hora. El ple es farà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'espai cultural Les Faixes, de Moià.

Com que no hi ha hagut acord entre republicans i potsconvergents per trobar una fórmula de consens en el lideratge, molt probablement s'anirà a la investidura amb dos candidats. ERC presentarà l'exalcalde i ara regidor d'Oló, Ramon Vilar, i JxC tindrà com a presidenciable l'alcaldessa de Sant Quirze Safaja, Anna Guixà.

Fracassa el consens buscat

Els cinc partits han estat negociant aquests darrers dies la possibilitat de fer un govern d'unitat, de tots, com en l'anterior mandat, però la presidència ha estat l'escull que impedirà el consens.

ERC s'havia ofert a partir-se el lideratge amb JxC, dos anys cada un, però JxC voldria la presidència sencera. «No entrarem en un govern que presideixi ERC», apunta la presidenta del partit al Moianès, Maria Tarter, i insisteix en la necessitat de «canvis profunds a nivell intern» que JxC està convençut que no es produiran sota una presidència dels republicans. «No els veiem capaços ni amb ganes d'impulsar-los», diu Tarter, al·legant l'experiència d'aquests darrers quatre anys, per bé que ara canviïn els actors. Si JxC no aconsegueix demà els quatre anys de presidència, anirà a l'oposició.

ERC, per la seva banda, es manté obert «fins al final» a un lideratge de dos anys, però és el màxim a què està disposat, tenint en compte que ha estat la força guanyadora tant en número de vots com d'alcaldes i regidors. Cedir més enllà d'això «seria complicat d'explicar a les bases», apunta el president del partit a la comarca, Eloi Oller. Tanmateix, en la seva aposta per un govern d'unitat, si ERC guanya la investidura «oferirem a tothom d'entrar-hi».

Oller nega que ERC no estigui disposat a impulsar els canvis que demana JxC: «En un govern d'unitat s'ha d'escoltar tothom, i més si no tens majoria absoluta». Oller retreu a JxC «que ens culpi a nosaltres de tot el que es pugui haver fet malament fins ara quan ells també en són corresponsables perquè també eren al govern».

El PSC vol col·laborar

Per al PSC «la pitjor opció és posicionar-nos», diu el president comarcal del partit, Enric Terencio, però «ens hi veiem obligats per la manca d'acord entre els dos grans». El vot dels socialistes serà per ERC, a qui vol donar «una nova oportunitat» després de quatre anys de govern, convençut que hi ha nous actors i hi haurà canvis en la manera de treballar. Més enllà de donar-li el vot, el PSC s'avindria a entrar en un hipotètic govern d'ERC «perquè volem treballar, i si cal, poder fiscalitzar i controlar des de dins allò que no ens sembli correcte».

Isaac Burgos, de Castell en Positiu, explicava ahir que la postura inicial del partit és l'abstenció, però que ho havia d'acabar de decidir, com també la possibilitat d'entrar en el futur govern.

Amb la hipotètica abstenció de CeP i el vot del PSC a ERC, la CUP és qui tindria l'última paraula, i en aquest context seria l'única opció de JxC per aconseguir l'alcaldia. La CUP ja tenia un posicionament que no havia fet públic, si bé ahir estava pendent d'una assemblea d'última hora per valorar una darrera proposta d'ERC. És possible que el partit no exposi públicament la decisió final fins al ple.