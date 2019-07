ERC presidirà el Consell Comarcal del Moianès

El Consell Comarcal del Moianès serà presidit per ERC gràcies al vot del PSC i les abstencions de la CUP i Castell en Positiu, segons ha pogut saber aquest diari.

El bloqueig que ERC i JxC (empatats a set consellers) mantenien per presidir el futur Consell Comarcal del Moianès s'ha desbloquejat gràcies a les dues abstencions dels partits minoritaris.

El PSC ja ha dit que la seva única consellera donarà suport a ERC i la CUP i Castell en Positiu, que en tenen dos cada un, han decidit abstenir-se a última hora.

El ple es farà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'espai cultural Les Faixes, de Moià. ERC presentarà l'exalcalde i ara regidor d'Oló, Ramon Vilar.



Fracassa el consens buscat



Els cinc partits han estat negociant aquests darrers dies la possibilitat de fer un govern d'unitat, de tots, com en l'anterior mandat, però la presidència ha estat l'escull que ha impedit el consens.

ERC s'havia ofert a partir-se el lideratge amb JxC, dos anys cada un, però JxC voldria la presidència sencera. «No entrarem en un govern que presideixi ERC», apuntava la presidenta del partit al Moianès, Maria Tarter, i insisteix en la necessitat de «canvis profunds a nivell intern» que JxC està convençut que no es produiran sota una presidència dels republicans. «No els veiem capaços ni amb ganes d'impulsar-los», diu Tarter, al·legant l'experiència d'aquests darrers quatre anys, per bé que ara canviïn els actors.



El PSC vol col·laborar

Per al PSC «la pitjor opció és posicionar-nos», diu el president comarcal del partit, Enric Terencio, però «ens hi veiem obligats per la manca d'acord entre els dos grans». El vot dels socialistes serà per ERC, a qui vol donar «una nova oportunitat» després de quatre anys de govern, convençut que hi ha nous actors i hi haurà canvis en la manera de treballar. Més enllà de donar-li el vot, el PSC s'avindria a entrar en un hipotètic govern d'ERC «perquè volem treballar, i si cal, poder fiscalitzar i controlar des de dins allò que no ens sembli correcte».