ERC assumeix les regnes del Consell del Moianès i s'obre a un futur govern «inclusiu»

Els pronòstics s'han complert, i l'actual regidor i exalcalde d'Oló, el republicà Ramon Vilar, ha estat investit aquest divendres a la tarda nou president comarcal del Moianès. D'aquesta manera, ERC aconsegueix revalidar el lideratge del Consell en el segon mandat de la seva història, si bé aquesta vegada el partit ha vist frustrat el seu intent de tornar a fer un govern unitari. Sense perdre l'esperança, Vilar ha convidat totes les forces «a apuntar-s'hi més endavant», amb l'aposta clara per fer un govern «inclusiu».

De moment, ERC comptarà amb el PSC com a únic soci de govern. La seva representant al Consell, Solsones Letang, li ha donat el vot favorable, que ha permès investir Vilar amb un total de 8 vots (sumant-hi els 7 dels republicans) dels 19 membres que té el Consell. JxC, amb 7 consellers, havia presentat de candidata l'alcaldessa de Sant Quirze, Anna Guixà, i la CUP, que en té 2, al regidor de Moià Dídac Rimoldi. Castell en Positiu (CeP), també amb 2 consellers, no ha presentat candidat, i ha optat per l'abstenció.

Voluntat d'un govern ampli

CeP i la CUP han recollit la crida d'ERC, i és probable que s'acabin sumant al govern d'ERC i PSC. A banda de Vilar, també el president dels republicans a la comarca, Eloi Oller, ha fet un relat evocant un govern el màxim d'unitari. Ha recordat que tots els alcaldes «es van conjurar» per ser comarca, i ara «encetem una nova etapa en què, malgrat no haver aconseguit un preacord de totes les forces, estenem la mà a la resta de partits», a qui també convida a integrar les comissions que es formaran per governar.

Letang, del PSC, ha justificat el vot favorable dels socialistes a ERC, precisament «per la seva voluntat de fomentar un govern de consens, i perquè veuen el Consell com un òrgan més executor que de govern». Antoni Massot, de CeP, ha lamentat que ERC i JxC no s'haguessin entès per liderar plegats el projecte, i Dídac Rimoldi, de la CUP, ha parlat d'una oposició «constructiva», sense descartar entrar al govern «si les condicions són òptimes».

JxC, que no havia acceptat partir-se la presidència amb ERC, ha presentat candidatura pròpia, però «no per anar en contra de ningú, sinó perquè creiem que la comarca es pot gestionar d'una manera diferent i potser millor», ha dit Guixà, i s'ha mostrat oberta «a col·laborar pel bé de tots», des de l'oposició, però «amb esperit critic». Ha emplaçat el govern a continuar mancomunant serveis: «Fins ara hem treballat pels bàsics, ens hem desenvolupat, i ara ens toca créixer. Us emplacem a treballar plegats per fer-ho».

«En aquesta nova etapa hem de ser innovadors i més pròxims als ciutadans»

Per al president del Consell Comarcal del Moianès, Ramon Vilar, el nou càrrec «és un honor, un privilegi i una gran responsabilitat», i s'ha compromès a esforçar-se el màxim «per ser un servidor públic fidel al territori i a la seva gent».

Tindrà quatre anys per endavant de lideratge en una nova etapa del Consell, la segona, en què «tenim l'oportunitat i l'obligació de ser innovadors, encetar nous projectes, ser més pròxims als ciutadans per millorar el seu benestar i treballar pel territori». En aquest sentit, aposta per «continuar donant suport al teixit empresarial de la comarca, lluitar per la justícia social i per la igualtat d'oportunitats», i també ha volgut posar en valor el Consell d'Alcaldes, i ha dit que s'ha de potenciar «la seva influència».

Vilar, que ara és regidor (anava de número 9 a la llista a l'Ajuntament d'Oló, que té 9 regidors), ha recordat la seva etapa d'alcalde i el treball que ell i altres alcaldes, entitats i veïns van fer per crear la comarca. En aquest sentit, ha demanat un esforç conjunt «per mantenir com a mínim una guspira d'aquell esperit, d'aquell estat d'ànim, i d'aquella comunió», per tirar endavant.

Agraïments a Guiteras

En aquesta línia, també ha agraït «la feina feta» pels consellers, tècnics i treballadors del Consell en l'anterior mandat, i en especial al fins ara president, Dionís Guiteras, present a la sala.

ERC i JxC també han tingut un record per als independentistes presos i exiliats, i s'han compromès a treballar per la República.