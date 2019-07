El camp de vol El Prat de Moià estrena una nova pista asfaltada

«Mai havíem vist tantes avionetes juntes al camp de vol!», asseguraven aquest dissabte al matí els responsables de l'aeròdrom El Prat de Moià, satisfets de les desenes de persones que anaven arribant al camp de vol amb motiu de la inauguració d'una nova pista asfaltada de 500 metres per la qual no paraven de desfilar ultralleugers. Fa més de 30 anys que existeix l'aeròdrom, un dels dos que hi ha a la capital del Moianès, però fins ara la pista era d'herba i terra i això dificultava l'enlairament i l'aterratge dels aparells de vol.

Ho ha explicat Jeroni Aguayo a Regió7. És instructor de vol i propietari d'AeroExperience, una escola de vol establerta en aquest aeròdrom. Hi treballa des de fa 8 anys i assegura que «tot i que la millor opció per a una pista és que sigui d'herba tova, com gespa, molt uniforme, la tipologia del terreny aquí no ens ho permet i tothom agraeix que haguem asfaltat la pista». Segons Aguayo, fins ara molts pilots no volien aterrar al camp de Moià perquè «tenien por que el relleu de la superfície de terra, amb alguns sotracs, fes malbé el seu aparell».

És per això que fa uns mesos, els propietaris de l'aeròdrom, Cristina Samsó i el seu fill Adrià Argemí, van apostar per asfaltar la pista, amb una inversió que supera els 120.000 euros i que es finançarà amb les quotes que paguen Aguayo, responsable de l'escola de vol; David Comabasosa, propietari del taller mecànic Hangar2, ubicat al Prat i dedicat exclusivament a reparar avionetes; i Dolors Capdevila, responsable del restaurant de l'aeròdrom. Va ser el marit de Samsó i pare d'Argemí qui va impulsar fa més de tres dècades la creació d'aquest camp de vol en uns terrenys de la seva propietat, perquè volar era la seva afició.

Les obres van acabar en el termini previst i des del passat 7 de juliol la nova pista asfaltada està operativa. Segons els responsables, el nombre d'avionetes que hi han fet parada aquestes dues últimes setmanes «és el doble de les que ho feien fins ara, quan teníem la pista de terra. Estem molt contents de la resposta de la gent», valora Comabasosa, que creu que disposar d'una pista asfaltada els permetrà organitzar noves activitats per promocionar l'aeròdrom. Aquest matí, entre les desenes de persones que no s'han volgut perdre la inauguració hi havia l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, a qui els presents han esperat per fer oficial la inauguració amb el tall de la cinta a l'inici de la nova pista.



Sortides «gastronòmiques»

Durant molts anys la pista ha estat utilitzada pels socis del camp de vol, que paguen un lloguer mensual per un hangar on guardar-hi les avionetes (actualment són uns 40 socis), però també per pilots d'ultralleugers que «venen a esmorzar o dinar i fan ús de la pista». Durant la inauguració d'avui, un grup de pilots expliquen que molta gent vola a altres ciutats o pobles amb la seva avioneta per anar-hi a menjar i després tornen a casa. «Ahir vam anar a Segòvia a menjar cochinillo, vam marxar d'hora al matí, vam dinar i a les 5 de la tarda ja érem a casa», diu Antonio Muñoz, propietari d'un ultralleuger i soci de l'aeròdrom Pla de Bages, a Sallent. Juanma Rodríguez, que també és soci del camp de vol de Sallent, assegura que «són molt habituals aquestes escapades gastronòmiques entre les persones que tenim un ultralleuger. Amb poques hores et plantes a qualsevol lloc d'Espanya».