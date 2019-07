El PDeCAT de Moià entrega el Premi Agustí Grau a Mercè Homs i Ramon Marsinyac

El Partit Demòcrata (PDeCAT) de Moià ha entregat el Primer Premi Agustí Grau a Mercè Homs i Ramon Marsinyac per la seva contribució en el sardanisme Moianès. La cerimònia, que va tenir lloc a la Casa-Museu Rafael Casanova, va ser presidida pel 129è President de la Generalitat, Artur Mas.

L'acte va reunir una seixantena de persones i va ser un emotiu homenatge a la trajectòria del matrimoni de Mercè Homs i Ramon Marsinyac en el sardanisme moianès. Enamorats de la sardana, van iniciar les seves aportacions amb les ballades i cursets oberts i gratuïts a la sala petita del Casal a partir de l'any 1966. Des de llavors fins a l'actualitat, han estat duent a terme cursos d'iniciació i de perfeccionament totalment gratuïts cada any.

L'agrupació local del PDeCAT de Moià, «davant la mancança de reconeixements públics a persones o entitats moianeses que hagin contribuït a la societat des de la cultura», va decidir, l'any 2017, crear un premi «amb vocació d'agrair i reconèixer públicament la dedicació i les aportacions de persones i entitats de la Vila, amb una periodicitat anual». Segons la formació política, «Moià i Catalunya són una Vila i un país amb una gran base associativa; on entitats i persones voluntàries defineixen un model propi de societat. Cal, doncs, posar-ho de manifest i sentir-nos-en orgullosos».

La formació va proposar a la família Grau-Franquesa la possibilitat que el premi portés el nom de Agustí Grau Fonts; activista nacionalista durant la transició política, fundador de Convergència Democràtica, primer alcaldable de la formació a Moià l'any 1979 i persona molt implicada en el teixit associatiu de la Vila. Per aquest motiu, «l'entrega del premi també va resultar un merescut homenatge pòstum a la figura d'Agustí Grau», asseguren.



Trajectòria en el món sardanista

Mercè Homs i Ramon Marsinyac van fundar el 1971 la primera colla de concurs Llaç d'Amistat, conformada per infants i el llegat de la qual farà 50 anys el proper 2021, actualment com a colla sènior de competició. Ja a mitjans de la dècada dels 80, Sebastià Renom els hi va traspassar el relleu en la gestió administrativa i financera de l'Agrupació Sardanista de Moià, entitat que va presidir Mercè Homs fins el 2015. Varen ser, també, fundadors de l'Aplec de la Sardana Vila de Moià l'any 2000, donant suport a la iniciativa de Josep Grau juntament amb el govern municipal d'aleshores. En aquest sentit, el proper diumenge 4 d'agost al Parc Municipal Francesc Viñas se celebrarà la 20a edició de l'Aplec de la Sardana Vila de Moià.

Finalment, l'any 2015 el matrimoni va decidir fer un pas al costat i donar relleu al capdavant de l'Agrupació Sardanista de Moià. A l'aplec del mateix any van rebre un multitudinari homenatge per part de l'entitat i de multitud de moianesos de diverses generacions que han après a ballar la dansa nacional gràcies a la seva dedicació.

L'acte d'homenatge es va cloure amb un vermut al restaurant Les Voltes de Sant Sebastià on tothom va felicitar els homenatjats i va poder parlar i fotografiar-se amb Artur Mas.