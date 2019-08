Els arqueòlegs reprenen les excavacions a les coves del Toll després d'un any d'aturada pel 155

Més d'una vintena d'arqueòlegs han reprès aquesta setmana la recerca a les coves del Toll de Moià després d'un any d'aturada per culpa de l'aplicació de l'article 155. Una parada que, segons ha lamentat el director de l'excavació, Jordi Rosell, ha suposat un any sense recuperar gaire material, però per sobre de tot un any sense recerca i, per tant, sense poder accedir a ajuts.

Enguany, a la cova de les Teixoneres, els arqueòlegs se centren en acabar d'excavar el nivell on, l'any 2016, es va trobar la dent d'un nen neandertal de fa més de 50.000 anys. Pel que fa a la cova del Toll, busquen recuperar més restes de l'ós de les cavernes per tal d'esbrinar quin era el seu comportament.

La campanya a les coves del Toll del 2017 va suposar una aturada després d'anys de recerca en aquest emplaçament d'especial interès per als arqueòlegs. La situació del Govern i el 155 van suposar un punt i seguit a la investigació, i els treballs de l'any passat només es van allargar durant deu dies que van servir, bàsicament, per netejar l'estructura de la passera que es va construir per fer compatibles les excavacions a la cova de les Teixoneres amb les visites al jaciment. Amb tot, van sortir a la llum una quinzena de puntes de llança i les restes d'un ur salvatge que triplicaria les mides dels toros.

Les expectatives aquest 2019 són molt altes, ja que els arqueòlegs poden arribar a nivells de restes molt més antics dels que s'havien trobat fins ara i s'espera que aviat es puguin documentar restes de més de 100.000 anys d'antiguitat. L'objectiu d'enguany, segons ha explicat Rosell, és acabar d'excavar el nivell on, l'any 2016, es va trobar la dent d'un nen neandertal de fa més de 50.000 anys.

Així doncs, els arqueòlegs continuen esperançats en trobar més restes d'aquest infant, però mentre això no passa continuen amb la "reconstrucció històrica" del neardental a la Catalunya Central. De fet, Rosell ha explicat que el que ja tenen assegurat és trobar puntes de llança dels neandertals i restes dels animals que es menjaven. "Tenim una diversitat d'ungulats impressionant: cérvols, cavalls, urs, mamuts, daines, cabirols...". A més, de les restes dels seus fogars "on hi feien les seves costellades".

Enguany, les excavacions acullen un total de 25 estudiants de diverses parts del món implicats amb un projecte de recerca propi.