La festa de la Cabra d'Or de Moià desafia la calor i omple el centre del poble en els seus 10 anys

La festa de la Cabra d'Or de Moià ha fet suar de valent aquest dissabte portadors i balladors en el segon dia de celebració, però la intensa calor no ha fer arronsar ningú, i un nombrós públic ha tornat a ser fidel a la cita, que està d'aniversari. La festa celebra deu anys, i això s'ha fet notar amb la introducció de noves activitats, tant divendres com dissabte, i amb la presència dels primers portadors de la cabra, que han demostrat que encara tenen forces per fer-la voltar, tot i amb algunes dificultats més que fa deu anys.

Ahir divendres, la festa ja va arrencar amb les tradicionals representacions de mitja tarda i la pujada cap al castell de sant Andreu, on es va fer un sopar i un joc de nit. Enguany, i com a novetat, es va fer una baixada nocturna de la cabra des del castell i una concorreguda cercavila fins al parc municipal, en què van participar cap a mig miler de persones d'edats diverses que van voler acompanyar la cabra. Algunes, van fer nit al parc.

Aquest dissabte al matí s'ha reprès la festa, dedicada a la mainada, amb tallers infantils, un esmorzar i una cercavila matinal al parc municipal. A la tarda, es reprenia l'activitat dels més grans, amb una triomfal sortida de la cabra des de l'Ajuntament, que ha tingut la participació dels primers portadors, amb tanta eufòria que s'han endut d'un ensurt de no tirar-la a terra.

Les danses i el ball de bastons que s'han fet sota un sol de justícia a la plaça de l'Ajuntament, donaven el tret de sortida a la cercavila pels carrers del centre, amb les habituals parades de menjar i beure per als portadors, balladors i orquestra, que no han deixat d'animar en tot el recorregut. Això si, amb algunes pauses per no caure rendits pel cansament i la calor. Portadors antics, portadors nous, i portadores, han fet voltar i córrer la cabra amunt i avall, mentre bastoners, dansaires i les cabretes (els participants més petits), han anat ballant en diversos punts del recorregut.

Acabades les escenes de l'entrega de la cabra i l'apedregament al senyor de Planella (com mana la llegenda), i la del Rei, s'han estrenat uns balls infantils d'aniversari. Es preveu que la festa s'allargui fins passada la mitjanit amb els balls de la Cabra i la festa amb Pd Cabrit.