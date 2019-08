Moià fixa per al setembre l'inici de les obres de l'esperada depuradora

L'Ajuntament de Moià ja ha posat data a la construcció de la nova estació depuradora d'aigües residuals. Les obres començaran el proper 12 de setembre, i es preveu que els treballs s'allarguin entre 14 i 16 mesos, de manera que podria estar llesta al final del 2020.

Feia temps que l'Ajuntament de Moià treballava en el projecte d'una nova estació que pugui resoldre definitivament els problemes que presenta la depuradora actual, que ha quedat totalment obsoleta per poder donar una resposta adequada al creixement que ha experimentat el municipi i les seves àrees industrials. Són unes instal·lacions velles que han esgotat la seva capacitat, i que cada cop presentaven més problemes per poder depurar l'aigua en bones condicions.

Ha estat un procés llarg, però finalment podrà arrencar. L'estiu passat es va posar fil a l'agulla amb l'adjudicació de la redacció del projecte a la UTE Aquambiente y Servicios Copcisa SAU, a qui també s'ha encarregat la construcció de la depuradora (per un valor de 2,9 milions d'euros), i la seva explotació durant l'any següent a la seva posada en marxa.

Beneficis més enllà de Moià

La necessitat de poder disposar d'unes noves instal·lacions per depurar l'aigua es feia cada cop més palesa, i últimament ja era una demanda comuna de veïns i empresaris. Fins i tot s'havia estès més enllà del propi municipi, que s'havia convertit en el punt de mira per part d'entitats i col·lectius ecologistes que, en bona part, atribuïen a la manca de capacitat d'aquesta depuradora els problemes de contaminació que fa un temps tot sovint hi havia en rieres properes, com la de la Golarda i la de la Tosca, i, en conseqüència, també en sortia perjudicat el riu Calders aigües avall.

La construcció d'una nova depuradora es veu ara com la possible solució definitiva a aquests episodis de contaminació que, de tota manera, sembla que haurien començat a remetre a partir d'altres mesures que s'han anat prenent en paral·lel.

D'una banda, fa un temps que es va posar en marxa la depuradora de l'Escorxador de Moià, que és una de les principals empreses consumidores d'aigua del municipi, i que fins ara més acaparaven la depuradora de Moià. Fonts municipals asseguraven un temps després de la posada en marxa de la nova instal·lació que s'havia aconseguit eliminar substancialment la quantitat de residus abocats a les aigües de l'entorn, segons es desprèn de les analítiques de l'aigua que es van fent de forma periòdica.

D'altra banda, l'Ajuntament de Moià ha estat duent a terme un programa de sancions per multar, si es dona el cas, empreses que facin abocaments indeguts, i que es detecten a partir de les analítiques de l'aigua, i si es considera que no s'ajusten als paràmetres prèviament establerts.