Moià ret homenatges a veïns del poble en la cloenda de la Festa Major

Moià ha dedicat diversos reconeixements a col·lectius i veïns del poble en el marc de la 114ena festa de l'Arbre Fruiter i d'homenatge a la vellesa, que ha servit de cloenda als actes de la Festa Major. L'Ajuntament, el parc municipal i la plaça del CAP, on es va fer la tradicional plantada de l'arbre, han estat els escenaris centrals de les activitats, aquest cap de setmana.

La festa ha nomenat enguany com a president d'honor el dibuixant i escriptor Josep Lluís Martínez Picanyol, un dels moianesos més coneguts arreu del país, si bé no va poder assistir a l'acte commemoratiu per problemes de salut. No obstant, va dibuixar i firmar el llibre d'Honor de l'Ajuntament, i va fer arribar un escrit que es va llegir durant la festa.

Nascut a Moià el 16 de març del 1948, Picanyol ha estat pare de molts personatges de còmic, entre els quals destaca el popular Ot el Bruixot, i també és l'autor d'Històries d'una pensió, inspirat en la infantesa que va passar al carrer de les Joies, on la seva mare regentava una perruqueria i també una petita pensió. L'homenatge a Picanyol era a tota una dilatada vida professional , també dedicada a l'humor gràfic i als entreteniments, i a la col·laboració en revistes com Cavall Fort, Oriflama, Matarratos i Lecturas, i també en diaris com l'Avui, el Diari de Barcelona, o el Punt Diari.

En la vessant dedicada a la gent gran, es va fer un vermut al parc municipal i i un ball amb Carles Xandri, com a preludi a l'homenatge que enguany es va fer al matrimoni format per Josep Armadans i Agustina Martínez, a qui es va obsequiar amb una placa commemorativa.

També es va lliurar el premi Francesc Viñas al Civisme, que es concedeix a persones o entitats per la seva tasca cívica o humanitària. Aquesta vegada el reconeixement va ser per al moianès Joan Gaja, una persona molt activa en la vida associativa local, i amb 93 anys ha estat testimoni de bona part de la història del poble.

La festa també va dedicar un apartat de reconeixements a infants i joves. D'una banda, es van premiar els millors treballs de recerca de batxillerat de l'Institut Moianès. Els guardonats van ser Marc Torres Serra i Aina Olópez Mas, pel seu treball en l'àmbit científic «La medicina regenerativa»; Naiara Simó Rojo pel treball en l'àmbit social «La lluita del poble berber»; Jana Vila Surroca es va endur el premi en l'àmbit lingüístic amb «El desenvolupament del llenguatge infantil: estudi d'un cas»; i Clara Roselló Viader va obtenir un reconeixement en l'àmbit social i humanístic amb «Descobrint la història a través dels objectes de casa». Finalment, també es van lliurar els premis del XXVIè Concurs de Dibuix Infantil miquel Lerín-Maria Vilardell, convocat pel Centre Artístic del Moianès.