El pregó del periodista Francesc Garriga obre aquest dijous la Festa Major d'Oló

El presentador del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio i TV3, el surienc Francesc Garriga, és enguany el pregoner que donarà el tret de sortida a la Festa Major de Santa Maria d'Oló, aquest dijous a les 9 als jardins de l'Ajuntament, i que continuarà amb la presentació d'un treball de recerca sobre el centenari del club de futbol del poble.

Els actes a la població del Moianès s'allargaran fins dimarts, amb un programa variat amb concerts i balls d'orquestra a les nits, una trobada de gegants i espectacles diversos com a principals al·licients. D'espectacles n'hi haurà d'infantils, diumenge al matí, i també de circ, dilluns a la tarda, o bé uns monòlegs amb Xevi i màgia amb la maga Melanie, dilluns a la nit. Tampoc no hi faltarà la tradicional trobada de gegants amb cercavila, que arriba a la 33ena edició, dissabte a la tarda, el sopar de festa major, a la nit, una baixada d'andròmines diumenge a la tarda, o el correnit de dilluns, que consisteix en una cercavila prèvia a l'inici dels concerts.

La mainada també trobarà el seu espai a la festa major, amb jocs de cucanya, demà al matí, el ball d'espuma de dissabte, o amb la matinal de jocs i el ball de confetti, de dilluns al matí.

El programa festiu es completarà dimarts amb un dinar de cloenda amb una arrossada popular feta pels veïns, i un final de festa amb havaneres, a les 5 de la tarda.