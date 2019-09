Un bus enllaçarà l'institut de Moià amb Sant Quirze Safaja

Coincidint amb l'inici del curs escolar, el Departament de Territori i Sostenibilitat millorarà, a partir d'aquest dijous, les connexions per arribar amb autobús públic a l'Institut de Moià. Concretament, es reforçarà l'enllaç amb el municipi de Sant Quirze Safaja, Així, hi haurà una expedició que sortirà a les 7.00 h de Caldes de Montbui, passant a les 7.20 h per Sant Quirze de Safaja i arribant a les 7.55 h a l'IES de Moià. La tornada serà a les 15.00 h des de Moià i arribarà a Sant Quirze Safaja a les 15.28. La mesura és una de les actuacions incloses a l'Estudi de millora del transport públic a la comarca del Moianès.