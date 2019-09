Monistrol de Calders comença a donar forma a la nova plaça de l'Escorxador

La nova plaça de l'Escorxador de Monistrol de Calders, on hi ha el controvertit edifici de ca l'Espardenyer que al final no s'ender-rocarà, ja comença a fer-se realitat. Els treballs d'urbanització d'aquest espai, que es vol convertir en el punt neuràlgic del municipi, s'han iniciat amb l'enderroc d'un antic magatzem i amb l'adequació de la zona del rec. La setmana vinent s'adjudicarà la part més important de les obres, que afecta la urbanització de la plaça.



El projecte de la nova plaça de l'Escorxador s'ha dividit en tres lots i actualment s'estan executant els dos primers, que corresponen a la restauració del rec i a l'ender-roc de l'antic magatzem de la brigada per donar més amplitud a l'espai. El tercer, que s'adjudicarà en el ple municipal previst per a la setmana vinent, és el que correspon a la urbanització de la plaça, una fase que el consistori preveu que comenci un cop finalitzats la resta de treballs, a mitjan mes d'octubre, amb la intenció de tenir-ho tot enllestit a final d'any.



L'alcalde de Monistrol de Calders, Ramon Vancells (CUP), assegura que aquest «és un projecte estratègic que busca posar en valor un dels espais més atractius del poble com és tot el tram urbà de la riera». El projecte ha dissenyat una plaça amb un espai central i que és contigua a l'edifici municipal de Ca l'Espardenyer, que l'equip de govern preveu rehabilitar aquesta mateixa legislatura amb la intenció «que dialogui amb la plaça».



El projecte d'urbanització de la zona de l'Escorxador vol «remarcar els elements patrimonials del sector, com els safarejos, el rec i les fonts que hi ha, però sobretot l'espai de ribera que travessa el poble amb els cursos fluvials». El projecte aposta per destacar el valor arquitectònic i paisatgístic del cèntric espai de l'escorxador, amb la vocació de convertir-lo en la plaça del poble.



La reforma preveu la creació d'una zona enjardinada amb un espai per a la lectura. La urbanització de la plaça de l'Escorxador tindrà un cost de 250.000 euros, que seran finançats amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.



A diferència del projecte de l'antic govern d'ERC i PDeCAT, que incloïa l'enderroc de ca l'Espardenyer, l'actual preveu la conservació de l'edifici, originari del segle XVII, que es vol rehabilitar en aquest mateix mandat per convertir-lo en un equipament municipal, amb els usos encara per determinar. «Hi ha infinitat d'opinions i ens agradaria que la gent del poble hi pogués dir la seva. De mancances, en tenim moltes, i no podem desaprofitar l'únic espai municipal que tenim en ple nucli», assegura Vancells.



Per tal de poder rehabilitar l'edifici, l'Ajuntament està tramitant la modificació parcial del planejament perquè la finca està fora d'ordenació. Paral·lelament a la resolució dels aspectes urbanístics, es treballarà en el projecte de rehabilitació amb la intenció de dur-lo a terme aquest mateix mandat.