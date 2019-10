Monistrol de Calders rep un estudi per regularitzar la urbanització Masia del Solà

Imatge per satèl·lit de la urbanització Masia del Solà

Imatge per satèl·lit de la urbanització Masia del Solà

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Monistrol de Calders un estudi que analitza la situació específica de la urbanització Masia del Solà de cara a poder definir les estratègies i els instruments urbanístics de cara a la seva regularització en el marc de treballs que aquesta corporació realitza per a urbanitzacions amb dèficits.

La urbanització Masia del Solà, implantada entre finals dels anys 50 i principis dels 60 del segle passat, està situada al sud del nucli urbà de Monistrol de Calders, al Moianès, conformant un creixement residencial de baixa densitat amb un relleu molt desigual, amb àrees amb fort pendent i envoltades de massa forestal.

En el treball s'efectua, en primer lloc, un estudi dels antecedents del planejament urbanístic i de la seva execució, així com una anàlisi de les diverses incidències succeïdes durant la tramitació del projecte de reparcel·lació d'aquest àmbit. També s'estudien els diversos mecanismes d'actuació de l'administració en el cas de finques que es troben en situacions de processos concursals i davant la impossibilitat d'acreditar la propietat en alguns casos i s'hi analitza també el tracte successiu en els processos reparcel·latoris.

Per últim, i tenint en compte els antecedents urbanístics, l'estudi fa una anàlisi jurídica de la situació i circumstàncies actuals d'aquesta urbanització i s'aborda com afrontar les diverses problemàtiques relatives a la desclassificació del sòl, canvi de sistema d'actuació, en funció de les diferents alternatives plantejades en el treball, així com les seves possibles casuístiques, efectes i conseqüències.