Moià inicia més d'un any d'obres per fer una nova depuradora

L'esperada construcció d'una nova estació depuradora de Moià ja està en marxa, i podria ser una realitat a final del 2020. La maquinària ja ha començat a moure ter-res a l'entorn de les actuals instal·lacions, on es farà el nou equipament, que substituirà les instal·lacions actuals, que són del 1999 i havien quedat velles i obsoletes. Tant la redacció del projecte com els treballs es van adjudicar a la UTE Aquambiente y Servicions Copcisa SAU, que hi preveu entre 14 i 16 mesos de feina.

La futura estació permetrà doblar la capacitat de l'actual i s'espera que ajudi a resoldre definitivament els problemes de contaminació que tot sovint afectaven rieres de l'entorn, i que en part s'atribuïen a les mancances de la depuradora, que no donava l'abast. I és que, quan es va construir, es va dissenyar un equipament pensat per a una població de 3.500 habitants, que són els que Moià tenia aleshores, però la població s'ha doblat i també han crescut les zones industrials i la quantitat d'empreses que hi ha implementades. L'entrada en servei de la nova depuradora s'afegirà a la posada en marxa ara fa uns mesos de la depuradora de l'Escorxador, que és una de les principals empreses consumidores d'aigua del municipi; i a les mesures a base de sancions que s'imposen a empreses que fan abocaments indeguts.

Les obres tenen un cost de 2,9 milions d'euros, i es preveu que la mateixa UTE que les executa es cuidi també de l'explotació de l'estació depuradora durant l'any següent a la seva posada en marxa.