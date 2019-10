La reforma de l'edifici de l'Ajuntament de Monistrol de Calders encara la recta final

Monistrol de Calders està a punt d'enllestir les obres de reforma de l'edifici de l'Ajuntament, que té en marxa des de la primavera i que transformaran per complet la planta baixa, on s'ubicaran tots els serveis d'atenció al públic. Els treballs s'han demorat uns mesos per algunes modificacions que s'han hagut de fer en els acabats, explica l'alcalde, Ramon Vancells, però tanmateix apunta que ara ja són a la recta final amb previsió que finalitzin «en les properes setmanes». En tot cas, assegura que «estem dins del termini per poder justificar la subvenció rebuda», que s'acaba a final d'any.



El govern de la CUP ja havia recepcionat el projecte al començament del mandat anterior, tot i que va decidir no tramitar-lo en espera d'impulsar-ne d'altres que considerava més necessaris. Tanmateix, el nou govern de CDC i MDI-ERC, sorgit el 2016 arran de la moció de censura, va voler tirar-lo endavant amb la licitació i la posterior adjudicació, de manera que la CUP, que aquest juny ha recuperat el govern, s'ha trobat amb l'obra ja començada



De moment, s'està executant només la primera fase d'una remodelació integral de tot l'edifici, de planta baixa i dos pisos, i que no es completarà fins més endavant, en fases posteriors encara sense data. Els esforços se centren ara a la planta baixa, que es considera «prioritària», perquè «és la que afecta l'accessibilitat de la gent», apunta Vancells.

Arxiu i sala de plens, a baix



Fins ara, en aquesta planta hi havia el servei de Correus, un espai d'emmagatzematge i també hi havia hagut el consultori, que ja es va traslladar de lloc al començament del mandat anterior. Tanmateix, els serveis públics adreçats directament als veïns, com són les dependències administratives, la sala de plens i l'atenció ciutadana, eren a la primera planta, i l'arxiu municipal era a la planta superior, «entre uns forjats i molt en precari», diu Vancells. Amb la reforma, tot això es traslladarà a la planta baixa, de manera que hi haurà l'atenció al públic, l'atenció administrativa, la sala de plens, despatxos, i l'arxiu municipal «en unes bones condicions de ventilació i temperatura».



Pel que fa a l'oficina de Correus i al servei de bústies municipal que Monistrol també tenia en aquesta planta, s'han traslladat provisionalment a un altre edifici, en espera de veure què es fa un cop acabin les obres. La idea és que, com a mínim, les bústies es tornin a ubicar a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament, en un espai que precedirà el de l'atenció al públic, amb una doble porta accessible durant tot el dia perquè s'hi pugui anar a buscar la correspondència.



Pel que fa a les fases posteriors que han de completar la reforma integral de l'edifici, el projecte està redactat però no se sap quan s'executarà. La CUP ni tan sols ho portava en el seu programa electoral, entenent que «amb l'actuació de la primera fase ja es resol el que era realment prioritari», diu Vancells, que, de moment, no posa data a tota la resta. Bàsicament, es tractarà d'habilitar despatxos d'alcaldia, de regidories, i per als tècnics municipals.