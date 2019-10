Un formatge de cabra de pell florida del Moianès, escollit el millor del món

Aquest diumenge el 'Sarró de cabra' de Formatges Montbrú ha sigut reconegut com el millor formatge de cabra de pell florida del món al World Cheese Awards, el prestigiós certamen internacional del món del formatge, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana a la ciutat de Bergamo (Itàlia). A més, aquest ha sigut l'únic formatge català premiat a la categoria més alta, de la qual només formen part 84 formatges d'arreu del món.

El 'Sarró de cabra' és un formatge suau, mantegós amb un punt cítric que es fon a la boca, i d'un color blanc impecable. És un dels formatges més coneguts, i també reconeguts, de Montbrú, fet a mà i lligat amb drap, el que li dóna aquesta forma tan característica.

Els World Cheese Awards compten amb diverses categories premiades, com són Super Gold, Gold, Silver i Bronze. A la categoria Silver Formatges Montbrú també ha aconseguit el reconeixement pel Cheesefuet XXL Tòfona, el nou producte que la marca presentarà al proper Fòrum Gastronòmic; així com també pel 'Curat de Cabra 30 anys', el formatge commemoratiu pel 30è aniversari de la formatgeria; i per dos dels seus formatges elaborats amb llet de búfala, com són el 'Suau de búfala' i el 'Tou de búfala'. Finalment, el Garrotxa de Montbrú també ha resultat premiat en la categoria de Bronze.

Actualment, aquesta formatgeria del Moianès exporta els seus productes a més de 20 països i compta amb més de 25 tipologies de formatges, elaborats principalment amb llet de cabra i de búfala.

Montbrú va iniciar l'elaboració de formatges a principis dels anys vuitanta amb el primer ramat de cabres. L'esforç i la constància de voler produir formatges acurats i artesanals els ha portat a treballar intensament i per això vint anys més tard, la formatgeria compta amb 35 ramats d'arreu de Catalunya que treballen exclusivament per la marca, una llet pròpia que recullen dia rere dia.

A més, aquesta llet de cabra està certificada pel segell de Llet de Cabres Catalanes, el que assegura la millor qualitat del producte, i el ramader, per la seva banda, en pot treure un major benefici econòmic. I és que a Montbrú també s'ha apostat per a la recuperació de la ramaderia de cabrum a Catalunya, ajudant a joves ramaders a implantar-se i a començar en aquesta professió tan essencial per a l'auge del sector.