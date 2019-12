L'aigua torna a entrar a les Coves del Toll de Moià i obliga a tancar-ne l'accés

L'episodi d'intenses pluges que s'ha viscut dimecres i dijous d'aquesta setmana ha fet que l'aigua hagi retornat amb força a l'interior de les Coves del Toll de Moià i al conjunt del Parc de la Prehistòria, fins al punt que la cavitat s'ha hagut de tancar als visitants fins a nou avís.

Per dins de la cova hi circulava ahir un cabal generós que no fa viable transitar-hi, i el torrent que creua pel parc també recollia un nivell important d'aigua i oferia una imatge espectacular.

En els últims anys s'han hagut de fer diversos tancaments de les visites a les coves, però sempre molt puntuals i de pocs dies de durada, fins a la baixada del nivell. De fet, fa tres anys es va començar a desenvolupar un estudi hidrogeològic amb l'objectiu de conèixer com funciona el sistema hídric entorn de les coves, per poder prendre mesures correctores que evitessin la inundació de l'espai visitable i el jaciment arqueològic i paleontològic que hi ha. Aquell estudi, que es va sol·licitar després de les inundacions del 30 de novembre del 2014, es va iniciar amb una recerca d'antecedents bibliogràfics locals i regionals, un reconeixement geològic de detall de l'entorn, una prospecció geofísica amb tomografia elèctrica, que va permetre conèixer per on circula el riu subterrani i l'existència de noves entrades, presa i anàlisi de mostres d'aigua en diferents punts de control, i la instal·lació d'una estació d'aforament per determinar el cabal a la sortida del riu subterrani a la surgència.

Amb els resultats obtinguts d'aquestes accions, es va concloure que la cova només experimenta inundacions en períodes de pluja forts (per damunt de 40 mm de precipitació diària acumulada). Entre dimecres i dijous van caure a l'entorn de 80 mm.

Aquella primera part del treball també proposava un seguit de mesures correctores per evitar futures afectacions per l'aigua dins i fora de les Coves del Toll. Entre aquestes mesures destacaven la instal·lació de barreres físiques i/o canals de desguàs a les zones més immediates de la zona visitable; evitar tornar a tancar l'accés del riu subterrani a l'interior de la cova i prevenir sobreerosions.