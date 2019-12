Moià serà la seu del concurs nacional de balls de gegants

La capital del Moianès serà aquest any vinent la seu d'una de les cites destacades del món geganter: el tercer Concurs Nacional de Balls de Gegants. L'esdeveniment, que es fa cada dos anys sota l'organització de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, tindrà lloc a Moià el diumenge 11 d'octubre.

El concurs, al qual poden participar totes les colles geganteres de Catalunya amb un límit de participants, va néixer el 2016 amb l'objectiu de difondre, valorar i premiar el ball de gegants. Des del seu inici manté el caràcter itinerant per facilitar que hi participin colles de totes les comarques catalanes. La primera edició va tenir lloc a l'antiga Fàbrica Damm, a Barcelona, i la segona, el 2018, es va realitzar a terres gironines, a la vila d'Amer.

En aquesta ocasió, Moià ha estat la població escollida després que la colla gegantera local mostrés el seu interès per acollir l'esdeveniment. El president de la Colla de Geganters de Moià, Leandre Ubasart, ha expressat la satisfacció de l'entitat, que aquest any ha celebrat els 75 anys dels seus gegants més antics, per poder coorganitzar el concurs. Arran d'aquesta celebració, la colla «estava engrescada i ens vam animar a acollir el concurs», assegura. De moment, només es coneix la data i el lloc de l'esdeveniment i els detalls de la jornada s'aniran desgranant de cara a la primavera.

Ara que ja se sap quina serà la població amfitriona, properament l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya publicarà les bases del concurs i obrirà les inscripcions perquè s'hi puguin inscriure les colles interessades. Els requisits principals que han de complir les colles participants són presentar una coreografia original i amb música interpretada en directe.

En les dues primeres edicions del concurs han aconseguit el primer premi la colla de l'Arboç i la colla de Badalona, respectivament. Altres colles geganteres també han rebut mencions especials, com ara la colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets del Vallès, la colla Gegantera d'Iluro de Mataró, l'Associació de Geganters i Grallers de Bellvís, l'Associació de Geganters d'Oliana i la colla gegantera del barri de Sant Josep de l'Hospitalet de Llobregat.



Una tradició centenària a Moià

Moià té una tradició gegantera de més de 135 anys, que es remunta a l'any 1883 amb una parella de gegants que es van estrenar amb motiu del segon centenari de l'escola Pia. L'esclat de la guerra civil va provocar que Moià quedés orfe de gegants fins l'any 1944, quan es van estrenar els gegants reis: Fer-ran i Isabel, que aquest any han celebrat 75 anys amb un canvi d'imatge i vestuari. L'any 1982 es va crear la Colla Gegantera de Moià i amb els anys s'han anat creant noves figures com la parella de gegants el Toll i la Teixonera i els dos gegantons, el Trapella i el Grony.