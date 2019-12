Castellterçol mostra amb orgull 75 anys de pessebrisme amb una exposició per tot el poble

Josep i Maria -embarassada de Jesús- demanen un lloc on dormir a Prat de la Riba o l'escena del naixement ambientada a la plaça del bonic poble de Rupit són només dos dels pessebres que aquests dies es poden veure per diferents racons de Castellterçol (Moianès). Amb motiu de la Nit del Pessebre, un centenar de persones han recorregut durant més de dues hores els carrers i places de Castellterçol parant davant de botigues i altres punts d'interès per entendre i conèixer millor la tradició pessebraire tan arrelada al poble. De fet, enguany l'Agrupació de Pessebristes ha arribat als 75 anys i ho ha volgut celebrar impregnant de pessebres tot el poble. La seva presidenta, Agustina Carbonés, ha destacat a l'ACN l'esforç i la dedicació que suposa cada escena. "Calcular les hores que s'inverteixen no convé", explica entre rialles. Definitivament, per ella el millor de tot plegat és la gent i la pinya que fan mentre preparen els pessebres.

La Nit del pessebre se celebra a 25 ciutats de tot Catalunya. A Castellterçol fa 75 anys que el pessebrisme es viu com una tradició que involucra a moltes persones del poble. Amb motiu de l'efemèride, la seva presidenta, Agustina Carbonés, ha explicat que s'ha volgut convidar a tothom a recórrer tot el municipi per veure els pessebres i diorames que s'han instal·lat a carnisseries, perruqueries o pastisseries, però també a l'església o a la plaça de l'Ajuntament.

Durant la ruta pel poble s'ha ofert una explicació que després s'ha sotmès a examen amb una activitat anomenada Kahoot. Posteriorment, i pels més joves, els pessebristes han organitzat un 'room escape'.

Des de la Federació Catalana de Pessebristes, expliquen que l'objectiu de la Nit del Pessebre és oferir una nova mirada al pessebrisme i donar a conèixer la tradició a un públic més ampli. De fet, un dels problemes pels pessebristes és el relleu generacional. En el cas de Castellterçol, Carbonés ha explicat que entre els pessebristes de l'agrupació dominen aquells que estan "a la banda alta", però el rang d'edats va des dels 19, el més jove, als 89 el més gran.

Amb tot, Carbonés ha explicat que no desisteixen en la voluntat d'estendre la passió pels pessebre i per això també opten per fer cursos per la gent del poble. Per exemple, des de fa uns anys fan tallers de figures. Segons Carbonés, és molt interessant saber fer les pròpies figures, "perquè això dona molta més creativitat a cada pessebrista". N'hi ha però, com la Maria Teresa Miró, que tot i haver fet el curs, no li acaba d'agradar com li queden i opta per un estil totalment diferent. Precisament, qui imparteix el curs de figures és el mestre Joan Vives. Una de les particularitats dels pessebres de Castellterçol és que Vives escull un personatge del poble que reprodueix com una figura més del seu pessebre. Cada any s'aixeca molta expectació per saber qui serà el nou inquilí.

Agustina Carbonés i Maria Teresa Miró coincideixen en què el millor de tot plegat és l'ambient que es respira a l'agrupació. "La majoria comencem el mes de setembre a fer els pessebres i allà al taller ens ajudem entre tots. El que sap pintar et diu si això quedarà millor o allò altre, i qui té més idea de perspectiva ajuda al que en té menys", ha explicat la presidenta.

Malgrat un pessebre no deixa de ser una escena religiosa, es valora molt que l'escenari sigui "el típic poble de pessebre, de pedra, pissarra i caminets", ha explicat Agustina Carbonés. "Això vol dir que sigui un poble que ens agradi, o portar a escena un racó preferit de Castellterçol, cadascú des del seu punt de vista", ha afegit.

Diverses poblacions de Catalunya també s'han omplert d'activitats al voltant dels pessebres durant la Nit del Pessebre. Per exemple, a Badalona s'han fet recitals improvisats de nadales i havaneres; a Sabadell un concert de jazz; gralles i timbals a Vilamajor; música, nadales i versos a Tarragona, i el concurs familiar 'El muntatge del pessebre organitzat per l'Agrupació de Pessebristes d'Olot i la Garrotxa.