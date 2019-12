Castellterçol protegirà l'entorn del seu castell per garantir-ne la preservació

El Govern Generalitat de Catalunya ha aprovat delimitar l'entorn de protecció del castell de Castellterçol, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, per garantir la pervivència dels seus valors culturals en les millors condicions possibles. El castell de Castellterçol és un monument que pot ser admirat des de molts indrets al seu voltant i la delimitació de l'entorn de protecció inclou el subsòl de l'element patrimonial com a objecte a preservar.

Segons el departament de Cultural, amb la definició d'un entorn de protecció es vol evitar que «l'alteració de l'espai que dona suport ambiental als béns pugui afectar els valors, la contemplació o l'estudi dels monuments històrics». Per això, entre altres aspectes, es vetllarà per a la visualització correcta del bé i per a la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur.

La relació que actualment té el castell de Castellterçol amb el seu voltant natural fa que l'entorn de protecció abasti les finques i parcel·les que hi ha més a la vora, de manera que queda justificada la delimitació d'una àrea de protecció que preserva l'harmonia del monument amb el paisatge. En concret, l'entorn de protecció, a la banda oest, inclou les finques entre el camí del Ricard i el monument, pel fet que al llarg del camí es percep el castell conjuntament amb els prats i arbrats que fan de basament al monument. Aquests prats són, per tant, indissociables de la panoràmica i de la perspectiva del castell.

El castell de Castellterçol s'aixeca damunt d'un turó, al sud del poble, i és en un pas natural, molt usat durant l'edat mitjana, entre el Moianès i la plana del Vallès. Des d'allà es controlaven totes les anades i vingudes de veïns i forasters. La fortificació va prendre el nom d'un personatge anomenat Terçol, que figura com a senyor del castell en un document de l'any 898.

Amb els anys el castell va perdre la seva significació militar i es va convertir en un mas. El recinte comprèn restes de la torre i les muralles (segles XII a XIV) i les edificacions residencials que daten del segle XVI i posteriors. Actualment, la Fundació Josep M. de Anzizu i l'Associació Amics del Castell Terçol organitzen diverses activitats al llarg de l'any per donar a conèixer la fortificació i l'església romànica de Sant Miquel. S'hi fan actes culturals, oberts al públic, com un concert que forma part del cicle Música als Castells.