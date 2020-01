Les atxes de barballó guiaran l'arribada a Moià

Ses Majestats els Reis d'Orient també tenen una cita aquesta tarda als municipis del Moianès, on seran rebuts amb la llum dels fanalets en alguns casos o amb focs d'artifici en d'altres.

A Moià, la cavalcada començarà cap a les 6 de la tarda, amb entrada per la carretera de Vic, i enfilarà per l'avinguda de la Vila i el carrer de Sant Antoni fins a la plaça Major. Com sempre, també faran parada a l'església parroquial, on es farà l'acte de rebuda i els Reis repartiran llaminadures als infants. A Moià, la comitiva serà marcada novament per les tradicionals atxes de barballó enceses, que il·lunimaran el recorregut, i que portaran alguns infants juntament amb els fanalets. Com sempre, la carrossa dels àngels obrirà la cercavila reial, que anirà fent petites aturades perquè la mainada pugui saludar Ses Majestats de més a prop.

Els Reis també arribaran a Castellterçol, a 2/4 de 7 de la tarda des del mirador de Salavert, acompanyats dels grallers i tabalers i entre focs d'artifici. El recor-regut també inclourà una visita als avis de les residències i a la plaça de Prat de la Riba, on es podrà descobrir la història de la cendra i el carboner. Finalment, Ses Majestats aniran al pavelló, on lliuraran els regals als infants.

A Colluspina es rebran els Reis a les 6 per les Casetes, i faran el recorregut habitual fins al local social, on s'oferirà coca i xocolata mentre els Reis saluden els nens.

La comitiva reial enguany tornarà a pujar fins a l'església vella de Santa Maria d'Oló, on farà l'ofrena. Haurà sortit a les 6 de l'avinguda Manuel López, i acabarà al pavelló.