Una multitud omple els carrers de Moià per rebre els Reis

Els Reis Mags d'Orient han arribar a Moià, aquest diumenge a la tarda, des de la carretera de Vic i han accedit a l'avinguda de la Vila, que plena de gom a gom. Infants, avis i pares omplien el carrer i dificultaven el pas de Ses Magestats. Un àngel, acompanyat d'altres angelets, precedia la cavalcada mentre un grup de nenes ballaven animadament. No podien faltar, tampoc, els vehicles carregats de paquets, joguines i llaminadures. Tan bon punt ha començat el recorregut dels tres reis, els infants han pujat a les carrosses per poder-los veure de més a prop i alguns els hi han lliurat cartes, d'altres seien a la seva falda i han pogut parlar amb ells.

Durant tot el trajecte, els Reis Mags han llençat a la mainada grapats de caramels que els infants aplegaven d'immediat. La rua ha continuat per l'avinguda de la Vila i s'ha dirigit cap al carrer Sant Antoni per acabar, finalment, a plaça Major. Enguany, s'han cremat més atxes de barballó que no pas es cremaven en d'altres anys al costat dels qui portaven fanalets encesos. Acabada la cavalcada, i ja a l'església, els infants han pogut recollir regals i llaminadures que els Reis els hi han donat mentre els pares i els avis deien als infants que aqueta nit s'havia d'anar a dormir d'hora.