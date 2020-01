Una multitud acompanya els Reis Mags d'Orient durant el seu pas per Moià

Els Reis Mags d'Orient van arribar a Moià, ahir a la tarda, des de la carretera de Vic i van accedir a l'avinguda de la Vila, plena de gom a gom. Infants, avis i pares omplien el carrer i dificultaven el pas de Ses Majestats. Un àngel, acompanyat d'altres angelets, precedia la cavalcada mentre un grup de nenes ballaven.

Tan bon punt va començar el recorregut dels Reis, els infants van pujar a les carrosses per poder-los veure de més a prop i alguns els van lliurar cartes.

Durant tot el trajecte, els Reis Mags van llançar a la mainada grapats de caramels que els infants aplegaven d'immediat. La rua va seguir per l'avinguda de la Vila i es va dirigir cap al carrer Sant Antoni per acabar a la plaça Major. Enguany s'han cremat més atxes de barballó que no pas en els anys anteriors, això juntament amb els qui portaven fanalets encesos.