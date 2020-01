Recullen més de 200 firmes contra la puja de l'IBI a Monistrol de Calders

El grup de veïns de Monistrol de Calders que ha posat en marxa una campanya de recollida de firmes contra l'aprovació que ha fet el nou govern de la CUP de les ordenances municipals, i en especial del rebut de l'IBI, en porta recollides ja unes 200 i aquest cap de setmana ha portat a terme una acció de protesta amb una penjada de pancartes crítiques.

La intenció del col.lectiu és mantenir encara oberta la recollida durant els propers dies, per garantir que gent que té casa al poble però que no hi resideix habitualment i que «ens ha expressat que vol firmar, vingui i pugui fer-ho», segons ha explicat una de les impulsores de la recollida de firmes, Sílvia Sànchez, que va ser alcaldessa i regidora en l'anterior mandat. La voluntat dels promotors de la iniciativa és completar la recollida de cara a la celebració del proper ple municipal de l'Ajuntament, que és quan les voldrien presentar, acompanyant al document en què expressen el seu descontentament amb aquesta decisió.

Calculen que en el cas de l'Impost de Béns Immobles s'apujarà un 16,5% de mitjana. Malgrat l'aprovació de la proposta, que es va fer en el darrer ple al mes de desembre ja és definitiva, volen expressar «la nostra indignació», i la campanya també vol reclamar al govern municipal que demani una revisió del cadastre.

Una de les pancartes s'ha penjat aprofitant el suport del cartell d'entrada al municipi, amb la frase: «Benvinguts a la Marbella del Moianès, 16% + d'IBI». En una altra es fa palesa la variació que aquest impost tindrà l'any que ve a diferents municipis de la comarca, deixant clar que en el cas de Monistrol està molt per damunt dels altres (en algun cas hi ha reducció). També es retrei al govern de la CUP que no n'hagi fet una consulta.

Monistrol parteix de la darrera revisió cadastral del 2005, en plena bombolla immobiliària, i per això es demana una revisió que n'actualitzi els valors. Mentrestant, tal i com ja va explicar Regió7, el consistori ha aprovat un augment del coeficient que permet el càlcul d'aquest impost. Increment que els promotors de la campanya afirmen que suposarà «un daltabaix econòmic per a moltes famílies».

Quan es va fer l'aprovació i va començar la campanya en contra, l'alcalde, Ramon Vancells, admetia l'anomalia que suposa per al poble tenir un cadastre tan antic, però puntualitzava que es tracta d'una pujada «de legislatura», la qual cosa «no vol dir que l'any que ve s'hagi de tornar a apujar», i ho entenia com «una actualització» que aproxima el valor al d'altres municipis del voltant.