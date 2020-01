Moià celebra els Tres Tombs amb una allau de participants als carrers

La festa dels Tres Tombs de Moià va posar color a la vila davant l'allau de participants a la cercavila de la festivitat dels traginers. Encapçalava la desfilada el banderer d'enguany, Andreu Padrisa Prieto, acompanyat dels administradors, Carles i Carlota Quispe, i de la banda Grup Som-hi de Caraband. Una colla de genets marcaven el pas en el recorregut dels tres tombs per la Vila, carrosses abillades per la festa, carros tirats per cavalleries plens de productes del camp, tractors i remolcs alguns mostrant del eines de pagès i uns i altres escampant caramels a la munió de visitants.