Moià vol completar la primera planta del pàrquing subterrani per poder-la posar en servei

L'Ajuntament de Moià treballarà per completar la primera planta de l'inacabat pàrquing soterrani de la plaça del CAP per poder posar aquesta part en servei i facilitar, així, més espai d'aparcament al centre de la vila, que n'està molt mancat. Aquest serà el primer pas del consistori moianès per començar a donar sortida als actius immobiliaris que ara fa poc més de mig any va poder rescatar per al patrimoni municipal de la fallida societat MoiàFutur, que va acabar en concurs de creditors i en subhasta. L'altre actiu recuperat i que espera un futur és l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.

La proposta de començar per adequar la primera de les plantes (d'un total de tres) i obrir-la al públic serà inclosa en el nou pla de mobilitat que el partit que governa el consistori, AraMoià, està impulsant i és un dels objectius que s'ha fixat a curt i mitjà termini. Per una banda, es preveu oxigenar la manca d'estacionament al nucli antic de la Vila de Moià, sobretot en dies d'alta mobilitat, i per l'altra, donar més opcions d'aparcament als moianesos que viuen al centre.

L'alcalde, Dionís Guiteras, assegura que «ara que la demora per la liquidació del deute de l'empresa municipal MoiàFutur ha acabat, seria una bona notícia que els moianesos poguessin gaudir, com abans millor, dels beneficis d'un nou pla de mobilitat, amb un nucli antic més oxigenat i amb propostes per solucionar la manca d'aparcament. Seria bo per als moianesos que viuen al centre, per als visitants, però també per al comerç del mateix municipi». Una solució que, a més, arribaria amb una infraestructura que va suposar una despesa molt elevada i que mai no s'ha pogut utilitzar perquè va quedar a mig fer ja fa una dècada.

A través de l'empresa municipal MoiàFutur es va construir el nou Centre d'Atenció Primària del municipi, en funcionament des de fa aproximadament una dècada, i un pàrquing subterrani de tres plantes que inicialment l'Ajuntament (llavors governat per CiU sota l'alcaldia de Josep Montràs) preveia posar en marxa amb una concessió de l'explotació, total o parcial. Però el creixement del deute municipal va aturar en sec la construcció de l'aparcament, en va impossibilitar l'ús i el va deixar amb grans mancances per a una possible obertura.

L'Ajuntament de Moià en va recuperar la propietat a mitjan any passat després que el consistori presentés una oferta per aquest actiu (ja que la societat estava en concurs de creditors) que l'administrador concursal va donar per bona, ja que va ser l'única que es va presentar.

En concret, es va acceptar l'oferta de 195.000 euros que es va presentar –sobre una taxació d'1.576.070 euros. És per això que l'Ajuntament de Moià, ara que ja és plenament propietari dels béns, té la voluntat d'enllestir els acabats necessaris i obrir, d'entrada, la primera planta de l'aparcament.

Després d'anys en estat d'abandonament, però, requerirà una inversió important per poder-lo posar en servei. Quan, el maig de l'any passat, se'n va formalitzar l'adquisició es calculava que les obres per acabar completament l'aparcament subterrani (les tres plantes) podrien suposar una inversió de mig milió d'euros.

La caserna també espera

Una situació similar és la que viu l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, en estat d'abandonament des que es va desocupar. L'Ajuntament, governat actualment per AraMoià, pretén remodelar l'immoble per fer-lo habitable, de manera que pugui posar al mercat un conjunt de pisos de promoció pública a preus assequibles que s'ajustin al màxim a les característiques del mercat.

L'antiga caserna la va adquirir l'Ajuntament a principi de la dècada passada i l'objectiu inicial ja era destinar-la a habitatge, operació que s'havia de dur a terme també a través de la societat municipal MoiàFutur. Però el projecte va quedar empantanegat per la falta de recursos que va dur l'empresa pública a la fallida i al procés concursal. En aquest cas, l'actual consistori en va poder recuperar la propietat fa poc més de mig any després de presentar una oferta de 100.125 euros –sobre una taxació de 374.094 euros.

Dionís Guiteras afirma que, malgrat la inversió que cal fer perquè la caserna sigui habitable, tothom pot sortir-ne beneficiat. «D'aquesta manera es posarà més oferta al mercat moianès i els preus del lloguer baixaran». Va ser a final del 2018 quan el jutge va manar a l'administrador concursal la liquidació d'aquests actius, i va donar un termini de tres mesos per trobar compradors. L'Ajuntament de Moià, que es negava a perdre'ls, va presentar la seva oferta tant per l'aparcament com pels pisos de l'antiga caserna, i finalment se'ls va poder quedar perquè la seva va ser l'única.