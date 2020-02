La Fundació Impulsa becarà alumnes de formació professional del Moianès

Els estudiants del Moianès amb necessitats socioeconòmiques optaran per primera vegada, el curs vinent, a les beques que atorga la Fundació Impulsa, amb l'objectiu d'ajudar als joves a accedir als estudis de cicles formatius i arrelar-los al territori. En total, hi ha 16 candidats que opten als ajuts, proposats pels instituts, i ara es busca la complicitat de les empreses de la comarca per tal de finançar el programa a través de les seves donacions. Ahir la Fundació Impulsa i el Consell Comarcal del Moianès van signar el conveni per tirar endavant el projecte.

Els instituts de Moià, Castellterçol i Artés (on estudien alguns joves de la comarca) han estat els encarregats d'escollir els alumnes amb més potencial per accedir a la beca, centrant-se en el seu talent i esforç. A partir d'ara serà la fundació qui seleccionarà els joves que rebran una beca del Programa d'ajuda a la formació professional. Es tracta de joves de setze anys que volen estudiar formació professional i que necessiten un ajut econòmic que els proporciona la mateixa fundació amb recursos de la pròpia comarca.

La beca inclou una ajuda econòmica (d'entre 60 i 150 euros mensuals), un ordinador portàtil i l'assignació d'un mentor, que els guiarà i donarà suport en els estudis que vulguin fer. Els joves per la seva part s'han de comprometre a assistir a formacions de valors transversals i a aprovar el 80% de les assignatures per tal de poder renovar la beca, que és de dos anys per als alumnes que cursen cicles de formació de grau mig o de quatre si després fan el superior. Per altra banda, han de fer 25 hores de treballs socials amb entitats de la comarca.

El president de la Fundació Impulsa, Carles Cuyàs, va subratllar ahir durant la signatura del conveni que l'objectiu és que el jove «quan surti de la fundació sigui una persona socialment activa i un actiu pel territori». Va destacar també que «la beca no és un regal sinó un reconeixement al seu treball» i que un dels objectius a mitjà termini «és que tots els joves que entrin a la fundació surtin amb un lloc de treball».

Per la seva banda, el vicepresident del Consell Comarcal del Moianès, Eloi Oller, va destacar la importància de la iniciativa per la comarca ja «que és un vector per identificar necessitats i convertir-les en potencialitats perquè en el fons el que fem és teixir joventut i cohesionem estructures familiars».

La Fundació Impulsa va néixer fa cinc anys de la mà de sis joves empresaris d'Osona. Fins ara, han estat 165 els joves que s'han beneficiat de les beques, la gran majoria dels quals han acabat amb èxit els seus estudis. Actualment, hi ha 110 alumnes actius a les comarques d'Osona, la Garrotxa i, des d'aquest curs, també al Berguedà, amb 14 alumnes. A tots aquests s'hi sumaran el curs vinent els del Moianès.

Paral·lelament a l'elecció dels candidats que participaran al programa, la Fundació Impulsa està buscant voluntaris de la comarca que vulguin fer de mentors i acompanyin als estudiants i empreses del Moianès que es vulguin implicar en el finançament del projecte. Aquesta fundació de caràcter privat aspira a continuar creixent per ajudar als joves amb dificultats socioeconòmiques en la seva formació com a futurs professionals i es marca com a objectius implantar-se a les comarques del Ripollès i del Bages.