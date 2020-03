Monistrol de Calders dedica tres carrers a dones treballadores del poble

Monistrol de Calders ja té els seus tres primers carrers amb nom de dona, i els ha dedicat a tres treballadores encara vives i de qui ha volgut reconèixer la seva vocació en l'exercici dels serveis públics que hi han dut a terme. L'acord es va aprovar en el darrer ple municipal, i aquest diumenge es van descobrir les plaques amb els tres noms i amb presència de les tres homenatjades, coincidint amb els actes del dia de la Dona Treballadora.

Es tracta de Conxita Capsada, que va ser metgessa entre el 1980 i el 2015; de Roser Ribera, que va ser infermera entre el 1978 i el 2015, i de Conxita Forcada, mestra entre el 1982 i el 2010. En l'acte, d'un to marcadament emotiu per la presència de les tres protagonistes, elles mateixes van reivindicar en els seus parlaments el paper d'aquelles dones que van obrir camí en un moment on moltes professions tenien un caràcter autoritari i poc humà com a conseqüència de la seva masculinització.

Els carrers en qüestió, és on precisament s'ubiquen els serveis relacionats amb les tasques que totes tres havien desenvolupat al poble.