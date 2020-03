Oló organitza i inventaria l'arxiu de l'antiga fàbrica HEMALOSA

​A finals de l'any 2018 es va recuperar de l'antic edifici de l'ajuntament el fons de l'empresa HEMALOSA de Santa Maria d'Oló, que es va ingressar a l'arxiu muncipal, integrat en el Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació. Ara, se n'ha finalitzat l'organització i inventari.

En la fase final d'existència del grup industrial la documentació de tot el grup va acabar recollint-se a Oló sense cap organització arxivística i per tant el fons documental ara tractat és un fons notablement complex. Amb un total de 6 metres, la seva cronologia va de 1932 fins 1995 i inclou tant documentació referent a la fàbrica d'Oló com també una part molt rellevant de documentació referent a les fàbriques de Valladolid i també la documentació de gestió de tot el grup industrial. Inclou documentació referent a la gestió patrimonial (terrenys, fàbriques, infraestructures, maquinària), gestió productiva, laboral, i tota la complexa gestió financera i creditícia sobretot pel període final.

Herederos de Manuel López S.A. (HEMALOSA) és el nom que va adoptar, en morir el seu fundador, la fàbrica tèxtil creada el 1924 a Oló per Manuel López Antolí, nascut a Carme (Anoia), A banda de la fàbrica d'Oló, Manuel López i els seus hereus van acabar tenint també diverses fàbriques a Valladolid. El fundador té un carrer dedicat a Valladolid i una avinguda a Oló, on també hi ha un carrer dedicat a la seva successora, Carme Vidal López.

L'empresa tenia seu a Barcelona i a Madrid, i el 1978 i dins el context de crisi del tèxtil l'empresa va fer suspensió de pagaments, si bé la fàbrica d'Oló va seguir funcionant fins a mitjans dels anys 1990. Actualment l'antiga fàbrica creada el 1924 és un Espai Polivalent amb un Ecomuseu amb informació sobre la història del poble d'Oló, una exposició dedicada al tèxtil i el seu pes històric a Oló amb dos telers antics restaurats, informació turística sobre el poble i la comarca.