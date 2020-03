El museu i les coves de Moià van rebre 30.000 visitants l'any 2019

El conjunt turístic que formen el Parc Prehistòric de les coves del Toll i el Museu de Moià va tancar el 2019 amb un augment significatiu del nombre de visitants, de més de 10.000 persones en relació a l'any anterior. En concret, van ser 29.735 persones les que van acabar passant per alguna o per les dues instal·lacions i participant de les activitats didàctiques. De manera desglossada, en el cas de les coves del Toll, 11.563 visitants hi van ser formant part de grups escolars; 10.066 com a particulars, i 1.624 en visites concertades com a grups.

Pel que fa al museu, 5.170 persones van recórrer el fons permanent, mentre que 1.312 hi van ser per exposicions temporals.