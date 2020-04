El xef moianès, Nandu Jubany, mostra com ha canviat els fogons dels seus restaurants pels de casa

El xef moianès Nandu Jubany, amb una estrella Michelin, aquests dies de confinament obligat no deixa de cuinar. A través de les xarxes socials, se'l pot veure dia sí i dia també a la cuina de casa seva contagiant la passió pel món de la cuina i amb els fogons a tota marxa. El seu fill gran li dibuixa les receptes i amb els vídeos que van gravant ho pugen tot a Instagram, on acumulen centenars de visualitzacions. En una entrevista amb l'ACN, Jubany reconeix que es passa el dia fent allò que millor sap fer, "però amb un ritme molt més pausat i exclusivament per a la família", la qual cosa gaudeix molt. "Hi ha receptes que no les hagués fet mai a la vida si no hagués tingut aquest temps per dedicar-los a la família", ha explicat.

Hi ha qui diu que en moments de solitud i confinament la creativitat truca a la porta, però en el cas de Jubany, ell mateix explica que això no és ben bé així. "Cada dia treballo 14 o 15 hores, treballo molt, i aquests dies de confinament estic anant a mig gas. Si abaixo el ritme no se m'acudeixen bones idees. Soc més una persona a qui les coses surten treballant, i com més treballo, més coses faig", ha explicat.

El cuiner capitaneja diferents iniciatives a l'entorn del món gastronòmic. El seu projecte més personal és Can Jubany (Calldetenes, Osona), però també està al davant de restaurants com Petit Comité, Pur, Mas Albereda o Mas d'Osor, entre d'altres. Tots, des de fa dies, tenen la persiana abaixada. "No hem fet menús per emportar ni menjar a domicili. Ens vam plantejar quedar-nos a casa, estar amb la família i sobretot fer bondat, que és el que ens demanaven les autoritats", ha destacat. Això ha significat que les 160 persones que depenen de tots els seus restaurants s'hagin hagut d'acollir a un ERTO.

Jubany té moltes ganes de tornar a la cuina i confia a fer-ho "ben aviat". Reflexionant sobre aquesta tornada, i emmirallant-se en els seus restaurants a Singapur, opina que tornar a aixecar la persiana no serà de cop, sinó que més aviat serà esglaonat. A Singapur, ha relatat, no s'han arribat a tancar els restaurants, perquè tenien molt pocs infectats per coronavirus i des del govern se'ls feia un seguiment molt intens.

La situació global, però, va obligar els restaurants a prendre algunes mesures estrictes com prendre la temperatura als clients abans d'entrar, dur un registre dels comensals per si cal avisar algú d'algun contagi o reduir l'ocupació i respectar les distàncies de seguretat. "Nosaltres tot això ja ho estem parlant per veure si podem avançar la jugada per quan es pugui obrir aquí", ha afegit.

Com la majoria de restaurants, d'un dia per l'altre han hagut d'anul·lar reserves. A Can Jubany, per exemple, la llista d'espera arriba als cinc mesos. "Els hem hagut de trucar per canviar-ho de dia, però la gent ho entén perfectament", ha explicat. Una altra de les branques de negoci de Nandu Jubany són les celebracions. Pel que fa als casaments, ha explicat que s'estan buscant noves dates per a tots els nuvis. "Tothom ho tira endavant en dates diferents. Ara potser hi haurà casaments en ple estiu o a finals d'octubre o novembre". "Jo em vaig casa el 4 de gener i potser aquest any també hi haurà algú que ho farà", ha explicat.