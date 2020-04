Veïns de Moià volen que es preservin les llambordes del carrer de Sant Pere

Veïns de Moià han fet un gest públic per demanar que es replantegi un dels aspectes més visuals del projecte de reurbanització d'un dels carrers històrics del poble, el de Sant Pere. En concret, reclamen que es preservin les llambordes que des de fa més de mig segle fan de calçada d'aquest vial, un dels pocs que queden al nucli històric amb aquest element.

El projecte -que no només ja està aprovat, sinó que les obres estaven a punt de començar però han quedat paralitzades per l'estat d'alarma actual- preveu una remodelació integral del vial, amb la renovació de les xarxa de clavegueram i de les instal·lacions d'aigua potable, i una renovació del ferm deixant-lo a un mateix nivell per substituint les llambordes per un material més llis, tot i que se'n conservaria una part «com a essència del carrer», segons constava en el mateix projecte.

Alguns veïns de Moià, però, consideren que perquè aquesta es mantingui caldria preservar el vial amb la llamborda, un cop feta la remodelació dels serveis.

Qui s'ha expressat públicament en aquest sentit és Ernest Ubasart (net del primer alcalde de Moià de l'actual etapa democràtica, Sebastià Ubasart), que ha obert una petició amb el títol «defensem les llambordes del carrer Sant Pere» a través de la plataforma digital change.org, a la que ahir s'havien adherit una quarantena de persones.

En aquesta petició, es comparteix que el carrer Sant Pere requereix una rehabilitació, com ara la renovació de serveis i l'eliminació de voreres, però no que es vulgui eliminar el paviment actual argumentant que dificulta el trànsit rodat. El que argumenta l'impulsor de la iniciativa és que aquesta idea «xoca de ple amb l'altre actual projecte urbanístic de Moià, el dels camins escolars, on precisament s'estan remodelant carrers del poble per la seguretat dels vianants. Des del meu punt de vista, en aquest projecte se li està donant prioritat als vehicles enlloc dels vianants. Al meu entendre, eliminar les històriques llambordes del Carrer Sant Pere farà més còmode la circulació als cotxes». En aquest sentit, defensa que «precisament, les llambordes fan l'efecte natural d'alentir la velocitat dels mateixos vehicles, sense necessitat d'elements reductors de velocitat artificials».

Considera que hi ha diferents alternatives per dur a terme el projecte sense haver de prescindir de les llambordes, i tot i que reconeix que «és complicat» posar-les una per una de manera anivellada, «no és impossible. I d'aquesta manera es mantindria el carrer Sant Pere com el coneixem i els cotxes podrien circular igualment, però a velocitat reduïda, com fins ara». Ubasart reitera que les llambordes, «que van ser posades per Bernat Quintana l'any 1958», són «un element identificador d'aquest carrer», i que pràcticament ja no en queden al poble.

Considera que s'ha optat per la solució «més fàcil i econòmica», i per tot plegat, la iniciativa oberta a change.org demana que, malgrat el projecte ja estigui aprovat, se'n faci una revisió en què es consideri aquest canvi.