Moià reprèn la depuradora després de l'aturada preventiva

L'empresa que porta a terme la construcció de la nova depuradora de Moià, una de les infraestructures més esperades per la seva incidència més enllà del mateix municipi, ha pogut reprendre els treballs, després de l'aturada temporal que es va fer el 18 de març com a mesura de prevenció de la propagació de coronavirus. Les obres van començar després de l'estiu i tenen un termini d'execució d'entre 14 i 16 mesos, per la qual cosa és previst que, si no hi ha nous entrebancs, estigui a punt entre final d'aquest any i inici del 2021. Fins a mitjan mes passat s'hi havia estat treballant i ja és visible bona part de l'estructura.

S'espera que la nova estació pugui resoldre definitivament els problemes que presenta la depuradora actual, que ha quedat totalment obsoleta per poder donar una resposta adequada al creixement que ha experimentat el municipi i les seves àrees industrials. Són unes instal·lacions velles que han esgotat la seva capacitat i que cada cop presentaven més problemes per poder depurar l'aigua en bones condicions.

Quan estigui acabada i es pugui posar en servei, la futura estació que està en procés de construcció permetrà doblar la capacitat de l'actual i s'espera que ajudi a resoldre definitivament els problemes de contaminació que tot sovint afectaven rieres de l'entorn, i que en part s'atribuïen a les mancances de la depuradora, que no donava l'abast. I és que, quan es va construir, es va dissenyar un equipament pensat per a una població de 3.500 habitants, que són els que Moià tenia aleshores, però la població s'ha doblat i també han crescut les zones industrials i la quantitat d'empreses que hi ha implementades. Les obres tenen un cost de 2,9 milions d'euros, i es preveu que la mateixa UTE que les executa es cuidi també de l'explotació de l'estació depuradora durant l'any següent a la seva posada en marxa.