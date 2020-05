Mor el mossèn de Moià Mateu Trenchs, estudiós de la llengua diola

arxiu particular

Trenchs, al mig, en la darrera estada al Senegal l'any 2016 arxiu particular

Mateu Trenchs, conegut mossèn de Moià, va morir ahir a l'edat de 78 anys de càncer a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, segons va confirmar la comunitat religiosa dels escolapis, de la qual formava part. Trenchs, que tot i viure a Moià actualment era fill de Terrassa, va ser missioner durant 20 anys al Senegal, concretament a la regió de Casamance.

El mossèn es va encarregar de crear una gramàtica per a la llengua diola, que té uns 300.000 parlants a la regió, on va portar a terme la seva tasca missionera. El diola era una llengua només parlada, no escrita, i el mossèn es va animar a estudiar-ne l'estructura sintàctica. Va anar prenent notes fins a configurar-ne una gramàtica i, fins i tot, va traduir al diola els evangelis de Mateu i de Lluc, textos de les lectures litúrgiques i va escriure contes que li havien explicat nens de la zona. Va elaborar un diccionari català-diola.

Trenchs explicava als que el coneixien que un cop els habitants de la regió van veure que la seva llengua es podia escriure i llegir, –tal com passava amb el francès, la van començar a valorar més. I és que, malgrat que al Senegal les llengües autòctones són reconegudes, la vehicular és el francès. Un accident de moto el va obligar tornar a Catalunya a mitjan anys 90.

Feia prop d'una dècada que Trenchs vivia a Moià, on deia sentir-se «com peix a l'aigua» i en va ser rector durant un any. Estant al capdavant de la rectoria, va iniciar les tasques de millora del presbiteri. Persona inquieta culturalment, també va compondre sardanes i a la capital comarcal va col·laborar amb la Fundació d'Atenció als Discapacitats Els Avets i l'Hospital Residència de la Vila de Moià. Fins fa uns mesos encara feia missa a Moià i Monistrol de Calders. «Va ser el Pompeu Fabra de la llengua diola. Era molt estimat per tothom perquè era una persona senzilla i sabia arribar a la gent. A la vegada era molt intel·ligent. La seva passió era el Senegal», recordava ahir el company de comunitat religiosa, i cosí, Marian Baqués.