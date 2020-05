La mala connexió a Internet dificulta el teletreball i el seguiment del curs a l'Estany

Els pobles rurals fa anys que tenen problemes de connexió a Internet i de mala cobertura. Amb la irrupció de la Covid-19 i el confinament, aquestes mancances s'han agreujat fins al punt que en municipis com l'Estany, al Moianès, no es pot fer teletreball ni seguir les classes online o, si es fa, és molt en precari. Els ajuntaments reclamen a l'administració poder tenir aquest «servei bàsic» per deixar de ser «ciutadans de segona». En cas d'avaria per la falta de manteniment de les línies, els ciutadans queden desconnectats, una situació que crea molta angoixa en situacions d'emergència sanitària com l'actual.

L'Estany, amb 400 habitants, només té fibra òptica a l'escola i la població s'ha d'espavilar amb els seus routers de casa. El problema és que, com que estan en una zona «fosca» on no hi ha bona cobertura, les famílies tenen moltes dificultats per poder-se connectar, sobretot les cases més disseminades. Des del consistori s'ha acordat que alguns estudiants acudeixin en hores convingudes a l'hotel de les entitats perquè puguin treballar amb el wifi d'allà i descarregar-se el material per seguir el curs. «Hi havia dies que la connexió a casa era tan lenta que no podien fer res», detalla el seu alcalde, Salvador Tresserra. Altres edificis públics on també hi ha wifi obert són la sala de lectura i la sala polivalent, però amb l'estat d'alarma estan tancats al públic. L'Ajuntament ja havia acordat amb una empresa fer arribar la fibra, però la irrupció de la Covid-19 ha paralitzat la instal·lació.