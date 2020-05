L'esplai d'Oló interpreta una cançó per celebrar la diada del Soler a les xarxes

Santa Maria d'Oló va celebrar aquest diumenge la 46ena Diada del Soler d'una manera diferent, des de casa i a les xarxes socials. Tot i que la crisi sanitària de la Covid-19 no va permetre fer la celebració habitual a la zona del Soler, el Moviment Júnior va organitzar diferents activitats a les xarxes com la interpretació conjunta d'una cançó on han participat 46 monitors i monitores que formen o han format part de l'esplai olonenc.

Durant tota la jornada, el Moviment Júnior va organitzar diferents propostes perquè els infants del poble les poguessin compartir a través del seu canal d'Instagram. D'altra banda, des de l'Ajuntament d'Oló, per tal de suplir l'arrossada que aquest dia se celebra al Soler, va proposar als bars del municipi que oferissin menús per emportar a casa amb el lema «Ajudem-los a obrir», una iniciativa que va tenir una molt bona resposta. Amb tot, d'una manera diferent, el municipi va poder gaudir de la tradicional Diada del Soler.