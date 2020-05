Creu Roja del Moianès atén gairebé el doble d'usuaris ara que abans de la pandèmia

La crisi social i econòmica que s'ha generat amb la pandèmia de la Covid-19 ha disparat la demanda d'ajuda a entitats com Creu Roja, que en el cas del Moianès pràcticament ha doblat el nombre d'usuaris des que es va decretar l'estat d'alarma ara fa dos mesos i mig. Cada cop hi ha més famílies amb pocs recursos que Serveis Socials deriva cap a l'entitat, que en ple confinament ha hagut de reorganitzar les taques del voluntariat per respondre la demanda creixent, ara bàsicament d'aliments i productes d'higiene per bé que Creu Roja fa una atenció més àmplia. En paral·lel, està creixent la solidaritat de particulars i empreses, amb més donatius.

«Quan va començar la pandèmia teníem una quarantena de famílies usuàries, i actualment estem atenent 56 unitats familiars, tant gent sola com famílies de fins a 6 o 7 membres», explica la presidenta de Creu Roja del Moianès, Agnès Salvador, i això vol dir 110 usuaris, quan abans de la pandèmia «n'ateníem 60 o 70». A més, en aquests moments l'entitat té 21 sol·licituds derivades de Serveis Socials de persones que encara no en són usuàries però que estan a punt, i 10 més de persones que volen saber com poden rebre l'ajut, «i que hem adreçat a Serveis Socials» perquè iniciïn el procés abans de poder-les atendre des de Creu Roja.

Tot plegat «ens ha fet augmentar la feina el mil per cent», fins al punt que aquest és un dels moments de més feina de l'entitat en tota la seva història. En gairebé 110 anys (l'entitat es va crear a la comarca el 1913) «segurament hi ha hagut moltes altres situacions extremes, però recentment no. Jo en fa 15 que soc voluntària i 5 que presideixo l'entitat, i no recordo una situació semblant, ni tan sols la crisi del 2008». Diu que aquella crisi també va afectar molt el Moianès, però potser no es va notar tant com en altres llocs: «Érem més pocs habitants, i hi havia més dedicació que ara a l'agricultura i la ramaderia, i potser aquests sectors no van resultar tan afectats com altres». En canvi, la sensació és que ara «l'afectació ha estat més general i agreujada».



Un perfil «molt divers»

Això també es veu reflectit en un canvi del tipus d'usuari respecte d'altres crisis «perquè ara el moment és delicat a molts nivells». Entre les unitats familiars que actualment atén Creu Roja al Moianès «hi ha molta part de gent més jove, d'entre 30 i 50 anys, que en principi hauria d'estar treballant i disposar d'un sou suficient per no requerir dels nostres serveis, però s'han quedat a l'atur o s'han vist afectats per un ERTO», diu Salvador. Explica que bona part d'aquesta gent fins ara no havia hagut de recórrer a l'ajuda de Creu Roja.

Quant a l'edat, de les 56 unitats familiars, n'hi ha una vintena que es poden considerar gent gran i la resta són famílies amb nens. Diu que ha augmentat molt la demanda de famílies senceres, «en què fins ara potser un dels dos progenitors encara treballava».



Amb l'empenta del voluntariat

Creu Roja del Moianès cobreix els deu municipis que formen la comarca, però on hi ha més usuaris és a Moià, Calders, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló. A banda dels Serveis Socials de cada municipi, es fa un treball en xarxa amb el Consell Comarcal i també la Creu Roja entre territoris, amb qui sovint es comparteixen recursos. Tanmateix un dels principals motors de l'entitat són esl voluntaris. Actualment n'hi ha una quarantena de donats d'alta, tot i que ara només n'hi ha mitja dotzena d'actius al carrer, tenint en compte que alguns són població de risc.

Aquests voluntaris s'encarreguen d'atendre els usuaris i repartir-los els lots de menjar i higiene, i en alguns casos també de medicaments, especialment per a usuaris que viuen aïllats, i que es confeccionen segons el perfil i les necessitats de cadascun. Les entregues solen ser cada quinze dies, sempre en funció de les necessitats de cadascú, segons serveis socials «i també segons les informacions que recollim nosaltres del nostre propi seguiment que també fem dels usuaris» amb trucades setmanals. A més, aquests dies «no entrem als domicilis, i fem les entregues amb mascareta i guants», diu Salvador.



Creix la solidaritat

La presidenta de Creu Roja del Moianès diu que aquests dies «estem rebent bastant producte de la Plataforma Logística de Creu Roja a Catalunya», que reparteix pel territori, i també d'empreses de la comarca i d'alguns particulars «que estan fent bastantes donacions». Assegura que han augmentat. La majoria són en espècies, però també n'hi ha d'econòmiques, que igualment se centralitzen i després es reparteixen pel territori.

Pel que fa al nombre de socis, l'entitat en té cap a mig miler (més que mai), i si bé no s'han incrementat durant la pandèmia, n'hi que han augmentat la seva quota.