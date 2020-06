La tornada a les aules a les escoles rurals es viu amb menys maldecaps que a les urbanes

Diverses escoles rurals de la Catalunya Central també van tornar a obrir portes ahir coincidint amb l'entrada a la fase 2 de la desescalada. D'entrada, ja tenen menys alumnes que la resta de centres, i en la majoria de casos són pocs els que hi assistiran en aquesta recta de final de curs, per la qual cosa la represa de l'activitat es va viure ahir amb menys maldecaps que a les escoles urbanes.

L'escola Els Ventets de Collsuspina, per exemple, va obrir amb tan sols dos alumnes. Com a escola rural, ja són pocs, i d'aquesta manera «és més fàcil adaptar el protocol», explicava el director de la ZER Moianès Llevant, Toni Comajoan. Ahir n'eren només dos, però en el cas que n'hi anessin més, «tenim espai suficient per mantenir les ràtios que dicten els protocols». L'Ainet i el Pep, de quatre anys, són les dos alumnes d'aquest centre que ahir van entrar de nou a classe.

La ZER Moianès Llevant té tres centres, a Collsuspina, l'Estany i Sant Quirze Safaja. En total hi ha 114 alumnes. Ahir només va obrir el de Collsuspina perquè a la resta de municipis era festa. L'Estany ho farà avui, amb quatre escolars. Per Sant Quirze Safaja, en canvi, encara caldrà esperar més.

El director de l'escola de Coll-suspina, Toni Comajoan, explicava ahir que van consultar les famílies i que l'Ainet i el Pep són els dos casos que complien els requisits. «És una situació extraordinària, però temporal, i més endavant podran ser més», afirmava.

A l'escola rural de Collsuspina fan classe de 9 a 1 del matí. L'Ainet i el Pep van arribar puntuals. La seva mestra els va rebre a la porta i els va dur a netejar-se les mans i desinfectar els peus, i després que se'ls prengués la temperatura van entrar a classe amb mascareta. Allà es van asseure separats. «Som una escola molt propera, sempre ens rebem amb abraçades i petons i això es fa estrany», explicava la mestra, Mònica Mundet, que reconeixia haver-los vist amb «ganes de tornar però potser amb la normalitat d'abans». Al seu parer, mantenir el distanciament serà «el que els costarà més».

El Pep va arribar a l'escola amb un dibuix per a la mestra, a qui només veure-la va dir que l'havia trobat a faltar. «Tenia ganes de tornar», deia. També l'Ainet, que quan li van fer netejar les mans va dir que ja hi estava acostumada. «A casa ho fem molt», explicava.



Possibilitat de fer classe

Segons explicava Toni Comajoan, l'escola rural té en aquest escenari un gran avantatge. «Aquí podem fer activitats pedagògiques perquè tenim l'espai suficient», deia, i reconeixia que «tampoc es pot fer vida normal però anem cap a això».

Per la seva banda, i a l'espera de poder seguir avançant en la desescalada, el centre manté les classes virtuals. Comajoan explicava ahir que la plantilla de les tres escoles s'ha dividit en dos grups, un que seguirà mantenint l'activitat en línia i un segon que serà presencialment a les aules per fer classe als alumnes que sí que hi poden anar.