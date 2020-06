El 76% de la població del Moianès quedarà coberta amb la xarxa de fibra òptica de la Generalitat aquest estiu

El Moianès tindrà cobert aquest estiu el 76 % de la seva població amb fibra òptica. Així ho preveu la Generalitat, segons ha anunciat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, en una visita que ha fet aquest divendres a les obres de desplegament de la fibra òptica entre Sant Quirze Safaja, Castellterçol i Moià.

Aquest desplegament forma part del pla del Govern per assegurar la connectivitat a diverses zones del territori en un moment clau amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i la vertebració territorial, i la voluntat és que aquest 2020 quedin totes les capitals de comarca connectades. Això vol dir que s'enllaçaran les 13 capitals de comarca que falten, i que a banda de Moià, també s'inclou Falset, Vielha, Puigcerdà, Montblanc, Valls, Gandesa, Solsona, Borges Blanques, Sort, Banyoles, El Vendrell i Pont de Suert, com també 51 municipis de 16 comarques al seu pas.

Quatre municipis connectats

En el cas del Moianès, els treballs que ara es completen donaran cobertura al 76 % dels seus habitants. La comarca passa de tenir 1.652 habitants amb accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a oferir accés a 10.260 habitants, i el 40% dels municipis de la comarca disposaran de connexió a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat. D'aquesta manera, el Moianès passa de tenir dos municipis connectats: Sant Quirze Safaja i Santa Maria d'Oló, a tenir-ne quatre en total amb la incorporació de Castellterçol i Moià, amb gairebé mig milió d'euros d'inversió.

A finals de juliol, s'hauran estès 12,6 quilòmetres nous de fibra a la comarca, que incrementaran fins a 39,6 quilòmetres la fibra òptica de la Generalitat estesa al Moianès.

La voluntat del Govern és garantir la connectivitat a tot el territori i especialment en un moment en què les mesures imposades per lluitar contra la pandèmia de la covid-19 han provocat uns increments de trànsit d'Internet, de mitjana, d'entre un 50% i un 80% a Catalunya i han convertit la connectivitat en un bé de primera necessitat per donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials com ara teletreballar, la formació online, garantir el comerç online, els tràmits i les relacions socials en línia.

En aquest sentit, el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat posa a disposició del territori una infraestructura que facilita el desplegament de xarxes finalistes de fibra òptica per part dels operadors de telecomunicacions en municipis que a data d'avui gaudeixen de nivells baixos de cobertura de xarxes de nova generació. Així doncs, des del Govern s'està treballant amb els consells comarcals, ajuntaments i operadors locals perquè la darrera milla de fibra òptica acabi arribant a les llars dels diferents municipis connectats.

El Govern va aprovar el passat mes d'octubre el pla per finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat al conjunt de les capitals de comarca. Aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades i els municipis al seu pas, assolint una cobertura del 84% de la població de Catalunya.

Amb l'accés a la fibra òptica, la Generalitat garanteix la igualtat d'oportunitats arreu del país, l'impuls del teixit econòmic a tot el territori, el progrés econòmic i social i també especialment la lluita activa contra la despoblació.