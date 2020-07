Dionís Guiteras i Gemma Bisbal encapçalen la nova executiva d'ERC al Moianès

Dionís Guiteras presidirà la nova executiva comarcal d'ERC al Moianès els propers quatre anys, i Gemma Bisbal l'acompanyarà com a secretària general. Són els dos màxims representants sorgits de l'única candidatura que s'ha presentat, i que ha obtingut la unanimitat de la militància present en el Congrés Comarcal celebrat a Santa Coloma Sasserra.

En la seva presentació, Guiteras es va mostrar satisfet per una candidatura de consens i paritària, amb representants de pràcticament tots els municipis de la comarca i que combina l'experiència i coneixement del territori d'alguns militants amb noves incorporacions.

Pel que fa al pla d'acció, el nou president comarcal va detallar els tres grans àmbits que seran prioritaris. D'una banda, «el Moianès ha de dir la seva davant el repte demogràfic, energètic i mediambiental que té plantejat el nostre país», així com a nivell global. En segon lloc, va dir que el partit ha d'estar preparat per a les possibles noves eleccions que vinguin, ja siguin a nivell nacional o bé estatal, i en què «haurem de fer arribar el nostre projecte a tothom». Per últim, va apuntar la necessitat de començar a treballar de cara a les properes eleccions municipals ja que, segons Guiteras, «tenim un model clar per a la nostra comarca basada en la mancomunitat de municipis, la col·laboració entre tots ells i donar oportunitats a tothom independentment de la seva grandària». Un model que el partit vol seguir defensant, amb aspiracions d'obtenir representació a tots els municipis moianesos.

La resta de l'executiva comarcal d'ERC al Moianès està formada per Joan Farràs, secretari d'Organització; Laura López, secretària de Finances; Eloi Oller, secretari de Política Municipal; Elsa Maestre, secretària d'Imatge i Comunicació; Alba Jornet, secretària de les Dones; Eduard Guiteras, secretari d'Acció Política i Sectorial; Dolors Elias, secretària de Ciutadania, Salut i Gent Gran; Just Serra, secretari de Transició Ecològica i Desenvolupament Rural; Núria Alcoceba, secretària de Participació i Moviments Socials; i Josep Alcantarilla, secretari de Teixit Associatiu i Entitats.