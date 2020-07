Capten la presència d'una parella d'òlibes a l'interior del campanar de Moià

El retorn i assentament de l'òliba al campanar de l'església de Santa Maria de Moià és ara més que evident. Constatat. Carles Illa, veí de Moià, aficionat a la fotografia paisatgística i a la meteorologia, ha aconseguit captar una parella reposant en el que molt probablement és el seu niu, en un forat situat a la cavitat on s'ubica una de les campanes del temple.

El 2012, amb el rellotger Joan Pedrals, que puja al campanar amb relativa freqüència per fer tasques de reparació i manteniment dels mecanismes, es va detectar que n'hi havia rastres evidents després de molts anys sense cap presència. Essencialment, les característiques boles amb restes de menjar pròpies d'aquesta espècie, i fins i tot en anys posteriors hi ha trobat racons amb cues de rosegadors, que són un dels seus aliments. Tot i que Pedrals explicava ahir que ell, particularment, té albirades al municipi com a mínim dues parelles, mai no se n'havia pogut captar la presència de cap al campanar, que és el que ara ha aconseguit Carles Illa. Una circumstància que es considera positiva, no només per a la preservació d'aquesta espècie i el seu retorn al que anys enrere havia estat un hàbitat (el campanar) habitual, sinó perquè la seva presència també contribueix a un cert control d'altres espècies, com ara els coloms.

L'òliba comuna ( Tyto alba) és un ocell rapinyaire nocturn. A Catalunya n'hi ha a les zones mediterrànies: a les torres de les esglésies (tot i que alguns factors, com els enllumenats, els n'han fet abandonar) i en edificis abandonats, tot i que també aprofita arbres foradats.

A mitjan primavera, la femella pon entre 4 i 6 ous i els cova durant 33 dies. Normalment de cada posta sobreviuen una mitjana de tres cries. Un cop sortides de l'ou, romanen al niu unes dues setmanes. Mentre la femella cova els ous, el mascle s'encarrega de portar el menjar. Si una cria es mor, serveix d'aliment per als seus germans. S'alimenta principalment de ratolins, i, quan n'hi ha en abundància, n'emmagatzema en llocs de cria. Si els ratolins són escassos menja ocells petits, papallones nocturnes i ratpenats.